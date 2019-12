Frajer vypadá jako tučňák, ale je to tvrďák, který má bomby

Vše finišuje a do velké odvety zbývají už jen hodiny. Boxerský svět se chystá na jedno z největších představení tohoto roku. V Saudské Arábii se pokusí 7. prosince vzít si zpět mistrovské pásy organizaci WBA, WBO a IBF Anthony Joshua, kterého v červnu sesadil z trůnu Andy Ruiz, když rozhodčí ukončil duel v sedmém kole. „Ten frajer vypadá jako tučňák, ale je ostrej. Viděl jsem jeho zápasy, je to tvrďák, který má bomby,“ zhodnotil šampiona těžké váhy Rudolf Kraj, stříbrný olympijský medailista z roku 2000.

Jak vidíte odvetu?

Samozřejmě fandím Joshuovi, ale Ruiz je sympaťák. Už před prvním zápasem jsem říkal, že bych ho nepodceňoval. Ten frajer vypadá jako tučňák, ale je ostrej. Viděl jsem jeho zápasy, je to tvrďák, který má bomby. Vůbec se nedá spoléhat na to, jak kdo vypadá, ten frajer je prostě dobrej.

Komu fandíte?

Joshuovi, chtěl bych, aby vyhrál. Vidím to tak 60 % pro výhru Ruize a 40 % pro Joshuu.

Podceňují fanoušci Ruize kvůli postavě, chlapík s bříškem?

To nemůžou. V prvním zápase ukázal, že má srdce a bomby. Jakmile se mu podaří zasáhnout, bude chtít Joshuu dodělat, to se mu povedlo.

Nepůsobil na vás Joshua před prvním duelem mimo formu?

Zdálo se mi, že měl v přípravě na první zápas problém, nezdál se mi, byl zdechlej, bez šťávy, doufám, že teď bude v pohodě. Doufám, že mu teď porážku vrátí a přijde třeba trilogie.

Andy Ruiz Jméno a příjmení Anthony Joshua 11. září 1989, Imperial Valley Datum a místo narození 15. října 1989, Watford USA Státní příslušnost Velká Británie 188 cm Výška 198 cm 2009 Profesionálem od 2013 33 výher (z toho 22 k.o.), jedna porážka Bilance v profesionálním ringu 22 výher (z toho 21 k.o.), jedna porážka 2. Postavení na žebříčku Boxrec 3. Ničitel Přezdívka AJ

Teď ale na něj bude větší tlak, souhlasíte?

Určitě. Když prohraje, tak ten ho kopne někam úplně zpátky, třeba se na box i vybodne. Záleží, jak prohraje. Pokud by dostal K.O., tak na nějaký pátek určitě vysadí.

A co Ruiz?

Obhajovat je vždycky těžší než získat titul.

Rudolf Kraj.

Czechfighters.cz

A co když šampion prohraje, co to znamená pro jeho kariéru?

Trochu spadne, ale pokud mají ve smlouvě třetí zápas, tak by další duel určitě byl.

Souboj se uskuteční na stadionu pro 15 tisíc lidí, není to málo?

Zápas bude všude v televizi a 15 tisíc lidí stačí. Mohlo by jich být více, ale oni si to dělají trochu pro sebe. Celý svět na to bude koukat, takže to všichni stejně uvidí.