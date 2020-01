Je to paradox, z popularity by si mohl nechat uplést zlatý koberec, tolik ji má. Patří mezi nejvyhledávanější MMA zápasníky na světě, kam přijede, způsobí poprask a fanoušci jsou u vytržení. Přitom v kleci minulý rok nula, rok 2018 necelá čtyři kola, rok 2017 nula. Jak to dělá? Conor McGregor je prostě zajímavý, výjimečný, drzý a umí zaujmout. Za pár dnů si zápas ale připíše. V Las Vegas bude jeho soupeřem na galavečeru UFC 246 Donald Cerrone, comeback je naplánován na 18. ledna.

„Je těžké se vracet po tak dlouhé pauze, takže se neodvažuju vůbec tipovat výsledek. Myslím si, že aktuální formu znají jen ti nejbližší, možná ani sám McGregor neví, jak na tom bude," myslí si boxer a zápasník MMA Vasil Ducár. „Myslím si, že Conor vyhraje. Vypadá, že je ve formě," přidává se Michal Martínek, který bojoval o kontrakt v UFC.

„Ještě nedávno bych tipoval, že vyhraje Cowboy, ale teď to vidím spíš na Conora. Přijde mi, že si nastavil v hlavě nové cíle a bude to opět starý dobrý Conor, který dokáže vše," dává svůj tip Milan Tomeš, trenér z hradeckého Good Luck Gymu.

Pokud se podíváme na poslední tři soupeře McGregora, zjistíme, že tento trojlístek má za sebou osm duelů od zápasu s ním. Nate Diaz dva, Eddie Alvarez pět a Chabib Nurmagomedov jeden.

Přesto v součtu všech finančních příjmů - zápasy, sponzoři, reklama, vlastní byznys - je Ir výše. A to může být problém pro jeho návrat. Byl na vrcholu, splnil si sny, do dalších potyček v kleci se nehrnul, vydělal jmění. Tahle kombinace může být pro sportovce a další rozvoj smrtící. Prostě nenahodíte motor a oheň bojovníka skomírá.

"Myslím si, že Conor bude skvěle připraven a vyhraje. I když tam bude hrát velikou roli ta váha (-77 kilo), která není Conorova. Výška tam taky bude hrát velikou roli, ale stejně si myslím, že vyhraje svou přesností a agresivitou. UFC určitě potřebuje Conora a celkově celé MMA. Myslím, že účel je dospět k zápasu Conor vs. Chabib II., pak se uvidí," dívá se na očekávaný duel Ondřej Pála, zástupce organizace IAF.

Porovnání soupeřů Conor McGregor vs. Donald Cerrone Věk 31 let 36 Zápasy 25 50 Výhry 21 36 Předčasná ukončení 19 27 Výška 180 cm 186

„Nedávno jsem četl rozhovor s jeho trenérem a srovnal jsem si to i se setkáním s Tysonem Furym, jde o stejné případy. V 27 letech se vám splní všechna vaše přání, sny. Máte úspěch, jste světový šampion, máte nespočet peněz, popularitu, úctu. V téhle chvíli se strašně těžko hledá motivace. Cokoliv, co uděláte nebo co budete dělat, můžete vlastně už jen ztratit. K tomu upadá životospráva. Tenhle zápas bude rozhodující, pokud vyhraje, najde znovu motivaci a tu starou lásku ke sportu. Pokud prohraje, zabalí to a bude jen zpovzdálí křičet na sociálních sítích," nabízí možný scénář Ducár.

McGregor táhne a zajímá svět! "McGregor je UFC. A UFC McGregora potřebuje! Ať se to někomu líbí, nebo ne. Samozřejmě dnes je MMA určitě víc náročné - atletické, stylové, ještě víc komplexnější, než tomu bylo například před 3-5 lety. Možná už na tom není mezi mladými dravci tak dobře, ale řekněte mi, kdo by z promotérů nechtěl mít na svém galavečeru Conora. Třeba jen jako hosta. Drží několik rekordů UFC, které se jen tak nepřekonají a když už, tak je překoná jen sám McGregor. Je to něco podobného jako Karlos Vémola v Česku. Když přijdu k nám do hospody na pivko, tak všichni laikové znají (překvapivě i mnoho žen různého věku) z Čechů jen Vémolu a ze zahraničních McGregora. Při vší úctě k ostatním skvělým zápasníkům, McGregor táhne a zajímá svět. Samozřejmě svým chováním a excesy rozděluje fanoušky. Dám jeden příklad z boxu. Kdo si pamatuje "několikaměsíční" slušné a třeba i pokorné šampiony v boxu? Pár jich určitě bylo, jenže jak si lidé na celé planetě do dnešních pamatují Muhammada Aliho a Mike Tysona, tak si budou i po letech pamatovat i Conora McGregora! A na tom se podle mého názoru nic nezmění, i když svůj zápas s Cerronem prohraje," říká Milan Švec, šéfredaktor časopisu Bojová umění - Fighter's magazin.

Když byl irský bouřlivák na vrcholu, šlapal jako švýcarské hodinky. Od roku 2011 do roku 2015 si připsal patnáct výher. Tuhle sérii zakončil K.O. zápasem za 13 sekund, když na něj narazil Jose Aldo. Svět MMA se mohl zbláznit, zdálo se, že žebřík k výšinám je nekonečný. Jenže poté přišlo více vášně mimo klec, více vydělávání peněz mimo MMA a McGregor si připsal za čtyři roky čtyři zápasy, polovinu prohrál.

„Určitě budu fandit Conorovi. I když bych si na jeho vítězství vetší sázku nevsadil. Nikdo pořádně neví, jak na tom je, ale určitě si po poslední prohře bude chtít napravit reputaci. Každopádně je to znovu zápas, na který se těší celý sportovní svět. Myslím si, že ani případná prohra ho nezlomí a nabídek bude mít stále dost," nepochybuje o stále zářící hvězdě Švec.

Notorius se vrací v jedenatřiceti letech. Na sociální sítě pustil fotky a videa, kde vypadá ve formě, ale opravdu do kuchyně nikoho nepustí. Rozhodující bude aktuální stav 18. ledna. Pokud jde o hlavu, tu měl tento Ir vždycky nastavenou na maximální sebevědomí. Pokud jedni točili volume doleva, on praktikoval opačný směr.

Šance Cerrona na výhru? "Cerrone má jednoznačně více cest, které by mohly vést k vítězství. Má velmi dobrý postoj i zem. Dokáže soupeře knocoutovat i utáhnout. Conor je skvělý postojář s výbornou obranou proti porazům. Na zemi trochu zaostává. Vždy když prohrál tak na submissi. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že má blíž k vítězství Cerrone, ale myslím, že to tak nebude, i když bych mu to přál. Má za sebou dvě porážky T.K.O. Je křehčí. Na spodek i na hlavu. Conor má na to, aby mu svými údery život v kleci znezpříjemnil a ukončil ho. Vítěze tedy vidím Conora," přidává pohled trenér Daniel Barták z Penta Gymu Praha.

„McGregor je za mě jasným favoritem, ale také na něm bude velký tlak. Sice dlouho nezápasil a má poslední výhru v roce 2016, takže tohle je pro něj zásadní zapas. Pokud by prohrál, je to za mě jeho konec v UFC. Anebo ohromný propad a ostuda. Cerrone není špatný soupeř, ale to nejlepší má už asi za sebou. Má dvě prohry a v rankingu UFC není ani v první patnáctce. Je to spis zemař. Vetšinu výher má na submisi. Za mě je to "postavené" pro McGregora," je přesvědčený Pavel Hynek, český mezinárodní boxerský rozhodčí a organizátor mistrovství ČR.

Donald Cerrone vs. Conor McGregor a zápasy v MMA Rok 2006 4 - Rok 2007 4 - Rok 2008 2 4 Rok 2009 4 0 Rok 2010 3 2 Rok 2011 5 5 Rok 2012 2 3 Rok 2013 4 2 Rok 2014 4 2 Rok 2015 4 3 Rok 2016 4 3 Rok 2017 3 0 Rok 2018 3 1 Rok 2019 4 0

McGregor má za sebou pětadvacet zápasů, Cerrone padesát. V šestatřiceti letech načne druhou padesátku a se soupeřem, který mocně zvoní. Toho Američan dostal po dvou porážkách. Loni ho ve druhém kole seknul Tony Ferguson a v prvním Justin Gaethje.

Cerrone sice poslední dva duely prohrál, ale je v zápřahu. Ir měl za čtyři roky (2016 - 2019) čtyři zápasy v MMA, Američan čtrnáct a šestkrát prohrál.

Cowboy má v UFC nejvíce vítězství (23) a nejvíce ukončení (16). K tomu je držitelem černého pásku v brazilském jiu-jitsu a je bývalým kickboxerem. Do oktagonu vstoupí muž, který už hodně zažil. Otázka je, jak se mu dostane excentrický Ir do hlavy.

UFC má pod smlouvou stovky zápasníků a zápasnic a pořádá desítky galavečerů ročně po celém světě. Kam přijede, je o tento podnik zájem. Prezident organizace Dana White má z čeho vybírat - Jon Jones, Chabib Nurmagomedov, Henry Cejudo, Alexander Volkanovski, Max Holloway, Kamaru Usman, Tyron Woodley, Jorge Masvidal, Israel Adesanya, Stipe Miocic, Daniel Cormier, Tony Ferguson, Francis Nganou, Amanda Nunesová, Valentina Ševčenková. Vlna, která láká. Jenže McGregor je stále v popularitě výše, on je tstunami. A v UFC to vědí, tady umí počítat.

„On je pro UFC slepice, která snáší zlaté vejce, takže se ho budou snažit dostat do dalších zápasů," kouká se do dalších měsíců Ducár. „Conor bude mít vždy v UFC budoucnost, když bude chtít, protože tam něco dokázal a je kontroverzní a atraktivní zápasník a showman. To je silná kombinace, na kterou UFC vždy uslyší, dokud mu bude stačit výkonnost," přidává svůj pohled Martínek.

Má box svého McGregora? "Každý sport by si přál svého McGregora. Není ideálním vzorem pro mládež, ale na druhou stranu dokáže ke sportu mladé přilákat. Není jednoduché najít sportovce, který má talent, vůli, sportovní výsledky a ještě obchodní a marketingové nadání, aby to dokázal prodat jako McGregor. V profiboxu máme Furyho. Ten mě upřímně baví více než McGregor. A nemyslím si, že je nejlepším boxerem těžké váhy ani největším "sportovcem". Ale jsem za něj vděčný a jsem jeho "fanouškem". Čechy jsou na podobné showmany malé. Tady se každý zná s každým a trash talk je směšný a umělý. Ale baví mě přístup Vasila Ducára v křížové váze. Ten se boxem baví a je zdravě odrzlý. Má rád pozornost, umí udělat pořádnou show a také umí udělat atraktivní zápas. Na stejné sportovní úrovni jsou Vašek Pejsar, Láďa Řezníček nebo Jirka Havel, ale ti se dle mého neumí prodat tak dobře jako Vasil. Mistrovský pás se v boxu ale vyhrává pěstmi a ne řečmi a marketingem, takže se těším na jejich případný souboj," říká Pavel Hynek

"Pokud bude mít Conor chuť zápasit, tak věřím, že mu to UFC umožní, protože pro popularitu MMA toho udělal opravdu hodně a jeho jméno je stále silné. UFC má mnoho skvělých fighterů a nemá problém vyprodat arény i bez Conora, ale i tak jim může být stále přínosem," říká Tomeš.

Pokud se podíváme na tipy sázkových kanceláří, Ir je proti Američanovi favoritem. Společnost Tipsport dává McGregorovi kurz 1,29 na výhru, soupeři 3:32. Fortuna má poměr 1,27 ku 3,41.

Nebezpečný šílenec?

"McGregorovi evidentně zápasení chybí. Je příliš mladý a talentovaný, aby skončil. A možná příliš mladý na to, aby dokázal vyžít s penězi, co vydělal. Posun do welterové váhy je pro něj dobře promyšlený. Pokud vyhraje, má otevřenou cestu k souboji o pás BMF s Masvidalem a pak případnou odvetu s Diazem. Za mě by zápas McGregora s Diazem mohl být největším PPV tahákem roku 2020 v UFC," dívá se do budoucnosti Hynek.

Pro většinu fanoušků je McGregor stále tahákem, který vábí lidi do hal a k televizím. Podle Bartáka ale UFC tohoto muže nepotřebuje. „Zajímalo by mě, jaká je jeho motivace? Proč se vrátil? Bojuje, protože to miluje, nebo tam je něco jiného? Uvidíme, kdo se vlastně vrátí. Skvělý zápasník, který se dokáže soupeři dostat do hlavy, nebo šílenec, který všechno žene do extrému a je nebezpečný i svému okolí. Myslím, že ho UFC nepotřebuje, i když pořád je značkou, která táhne. Upřímně mně se po něm nestýskalo."

Sobota dá odpověď na mnoho otázek? Do té doby tu budou jen spekulace a úvahy, které živí auru této vracející se legendy světového MMA.