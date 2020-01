Noční budíček a jediná Češka v UFC vyrazila s dvěma kufry do USA. Ráno zvládla radši bez vážení

„Všechno jsem měla připravený, jen jsem sedla do auta. Už jsem v balení lepší, ale je to složitý, beru si hodně věcí, třeba na vypocení. Teď mám s sebou dva kufry, je toho fakt hodně," povídá pětadvacetiletá zápasnice před odbavením na letišti.

Sobota ji začala tři hodiny před východem slunce, do Prahy přijela s lahví vody v ruce. Necelý týden ji zbývá na dodělání váhy. „Radši jsem se ráno nevážila, abych se nenaštvala. Držím dietu, jenže jak piji, tak voda něco přihodí, to člověka psychicky štve, ale vše jde podle plánu. Někdy to je na hlavu, ale je to voda, té se postupně zbavím," přiznává tradiční koloběh, který podstupuje před každým zápasem.

Příbram, Praha, Paříž a Raleigh. Cesta, která měří 7600 kilometrů. „Prospím se, v rámci možností lety přežívám. Občas se stává, že letíme na UFC až na pondělí, teď budu na místě v sobotu odpoledne, takže budu mít o dva dny více, což už na srovnání udělá dost," je spokojená Pudilová.

Je před ní duel, který může hodně znamenat v její kariéře. A ona to ví, přesto se snaží žít ve svém světě, nenechat se ovlivnit.

„Cítím tlak, ale to je u mě dobře, pokud ho nemám, tak to je spíš špatný. Poslední zápas ze smlouvy s UFC neřeším. Tlak tu je, ale to proto, že jdu do zápasu s tvrdou soupeřkou. Může se stát cokoliv a já nechci prohrát. Tlak si vytvářím na sebe sama. Každý si může říkat, co chce, ale já řeči moc neposlouchám. Vezmu nějaký názor ze svého okolí, ale jinak další věci moc neřeším," stojí si za svým zápasnice, která má nyní osm výher a pět porážek v kleci. V UFC má skóre 2:4 a nyní bude bojovat o svůj třetí kontrakt s americkou stájí.

„Všechny zápasy jsou důležitý, nadcházející bude jiný v tom, že může vypadat, že Lucka je pod tlakem, protože jí končí kontrakt v UFC. K tomu má tři nešťastný prohry za sebou, v tomhle to bude asi jiný. Stále ale platí, ona nastupuje do zápasu naplno. Teď má v hlavě více jasno, to se projeví v zápase. Jsem přesvědčený, že nás čeká atraktivní zápas. A s Američankou to bude osobní," přidávána rozloučenou svůj pohled její trenér Ladislav Erdélyi.