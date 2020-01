Rekordní Pudilová. Žádné buchtičky. Vím, že váhu musím dát nebo si odříznu vlasy

Den po dni se blíží k dalšímu zápisu v UFC. Jaký bude, co Lucie Pudilová vryje do své historie zápasnice MMA, ukáže duel ze soboty na neděli s Američankou Justine Kishovou, který se koná v Raleighu v Severní Karolíně. „Je mi jedno, kde bojuju, ale v Americe mám strašně ráda atmosféru UFC,“ přiznala pětadvacetiletá bojovnice z Příbrami, kterou čeká sedmý duel pod touto organizací. Tolik zápasů nezvládl nikdo z českých zápasníků - Karlos Vémola skončil na šesti, Viktor Pešta má pět duelů a Jiří Procházka čeká na premiéru.

Jak snášíte dlouhé lety?

V rámci možností je přežívám. Jsem ráda, že mám před zápasem dva dny volna na regeneraci více. Cítím tlak, ale to je u mě dobře, pokud ho nemám, tak to je spíš špatný. Poslední zápas ze smlouvy s UFC neřeším. Tlak tu je, ale to proto, že jdu do zápasu s tvrdou soupeřkou. Může se stát cokoliv a já nechci prohrát.

Soupeřka vyslala signál už před zápasem...

Napsala, že mě tvrdě ukončí, to v mém překladu znamená, že mi chce ublížit. Byla jsem naštvaná, tak jsem ji odpověděla, že se těším, až ji budu v kleci bít.

Dokážete udržet nervy na uzdě?

Mně pomáhá, když si před zápasem hodně čtu. Třeba knížku Z ulice do ringu. Takové motivační čtení, tuhle knížku už mám několikrát přečtenou.

A co když na vás trenér mluví, tohle vám pomáhá, uklidňuje?

Když to je k věci, tak jo (smích).

Každý sportovec bojuje s tlakem, stresem, nervozitou. Jak jste na tom teď před Justine Kishovou?

Teď je to lepší, cítím tlak a tohle mi pomáhá. Tohle mě nabudí, víc se hecnu. Měla jsem fantastickou přípravu a jsem v top formě. Přesto si ale říkám, co když ona... bude těžký vyhrát, tohle je tlak, který teď v sobě mám. Teď jsem na tom ale fakt dobře.

Pomohla vám do formy soustředění na Kubě a v Nizozemsku?

Jo, každý kemp pomůže. Pak jsem ale stejně většinu času doma, takže co udělám v Česku, je prioritní.

V Americe máte už čtvrtý zápas, zápasíte ráda za velkou louží?

Mám to tam ráda. Je mi jedno, kde bojuju, ale v Americe mám strašně ráda atmosféru UFC.

I přesto, že řešíte váhu a musíte se držet na uzdě s jídlem?

Moc jídla teď nebylo. Tenhle týden je převážně o ladění váhy, takže co se týče jídla, tak na to jsem spíš koukala. Po odvážení se v klidu najím a hned je líp.

Jak bojujete s chutěmi?

Používám žvýkačky, bonbony, teď jsem zvládla dietu dobře, byla jsem striktní. Vůbec jsem nic neporušovala, ani žádné buchtičky. Když už jsem na místě, tak se nebojím, jedu jako mašina, jedu jako stroj. Teď se váhy prostě nebojím. Nejdůležitější bylo, aby vše v pohodě proběhlo doma a na letišti, jak má. Když už někam doletím, vidím bojovníky, nasaju atmosféru UFC, vím, že váhu musím dát nebo si odříznu vlasy.

Až tak?

Nad tím přemýšlím, když mi chybí poslední gramy, že něco takového udělám. Naštěstí jsem ale váhu vždycky dala.

V Praze jste se musela svléknout a vážení proběhlo za plentou...

Radši mi ji dali, abych tam nemusela lítat několikrát. Mohla jsem jít bez plenty, ale rovnou mi ji dali.

Jak dopadne váš zápas s Kishovou?

Jdu bojovat a vyhrát. Budu bojovat tvrdě, tak jako vždy.