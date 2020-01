Zachová má jako první česká judistka medaili z Grand Prix

Zachová se po dvou výhrách ve skupině A probojovala do čtvrtfinále, v němž podlehla nejvýše nasazené Martyně Trajdosové z Německa, bronzové medailistce z loňského MS. Po dvou dalších vítězstvích v opravách se česká judistka mohla radovat z nečekané medaile. Kategorii do 63 kg vyhrála Australanka Katharina Haeckerová.

"Od rána jsem se cítila úplně skvěle, šla jsem se prostě prát a užít si to na tatami. Nepřemýšlela jsem o tom, jak by to mohlo dopadnout," uvedla v tiskové zprávě česká juniorka, která v soutěži patřila k nejmladším.

V opravách dokázala vyřadit domácí Paz Liebelovou až v šesté minutě prodloužení, naopak utkání o bronz pak ukončila před časovým limitem. S finalistkou loňského grandslamu v Brasílii Castilhosovou dlouho prohrávala na wazari a minutu před koncem obdržela trest šidó. V čase 3:11 se ale Zachové povedl rozhodující chvat.

"Zúročila jsem tady výbornou přípravu, která proběhla bez problémů a podle plánů, strávili jsme hodně času v Japonsku. Ani nevím, že jsem první, kdo získal medaili na Grand Prix, toho si vážím," dodala.

Věra Zemanová skončila v kategorii do 57 kg na sedmém místě, Jakub Ječmínek (do 73 kg) prohrál v soutěži hned první zápas. V Tel Avivu se ještě v sobotu představí David Klammert (do 90 kg), který je v olympijské kvalifikaci na postupovém místě. Jistý postup na hry do Tokia má zatím jen mistr světa v nejtěžší váze Lukáš Krpálek.