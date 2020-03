Komplikace, finanční ztráty a žádný adrenalin. Kdy bude Ostrava zase burácet?

Zklamání, starosti, plánování, vysvětlování a uklidňování. Jedno rozhodnutí Bezpečnostní rady státu odstartovalo v Česku také přeskupování sportovních akcí. Výjimkou není galavečer MMA, který se měl v Ostravě konat v sobotu. Na akci v Ostravar areně se chystalo okolo jedenácti tisíc diváků. Více pojme v Česku jen O2 arena. "Jde o zásadní komplikaci. Do deseti do rána jsme jeli na 110 procent, teď vše zmizelo, i když je vše zaplaceno. Nejvíce se situace zkomplikovala zápasníkům, kteří mají dva a půl dne do váhy. Veškerá snaha a utrpení je bez vyvrcholení. Navíc jde o velké finanční ztráty," řekl v rozsáhlém rozhovoru pro Sport.cz Ondřej Novotný, jeden z majitelů organizace OKTAGON MMA.

Otázkou zůstává, kdy se bude moci odložený turnaj uskutečnit. Při rozhodování organizátorů bylo od začátku jasné, že bez diváků se zápasy konat nebudou.

„Ještě jsem nemluvil se šéfem arény. Jsme domluveni, že si zabukujeme jeden dva termíny. Není to ale fotbal, že si řekneme ve středu ok a ve čtvrtek hrajeme, tady to je další měsíc. Až vláda řekne, že je vše ok, tak to vidím ještě na měsíc, měsíc a půl," odhaduje možné posunutí akce Novotný. Zápasníci potřebují čas na doladění přípravy, váhy.

Bezpečnostní rada státu S platností od 10. března od 18:00 bylo zakázáno pořádání veškerých sportovních a kulturních akcí v zemi s účastí přesahují sto osob.

I když se celá akce přesune na jiný termín, neobejde se bez finančních ztrát. „Jde o velké finanční ztráty, v tuhle chvíli to jsou statisíce. Jinak turnaj se pohybuje v mnoha milionech. Turnaj ale přesouváme, takže takto nepřemýšlíme," nepropadá skepsi Novotný.

Takto úřadoval Terminátor v Ostravě před rokem. Vítězství v prvním kole.

Sport.cz

Před rokem Ostrava burácela, bylo vyprodáno, přišlo 11 300 fanoušků. V akci se předvedl i Karlos Vémola. Terminátor v prvním kole ukončil Pawla Brandyse. „Pošťák" doručil zásilku. Polský Mamut byl uškrcen na konci prvního kola. Tento rok nebude doručena ani jedna bitva, jen ticho a vzpomínky. V tuto chvíli všichni skousávají fakt, že turnaj v plánovaném termínu nebude.

„Cítil jsem, že slábne, nechal jsem ho se zvednout a nalákal ho do pasti," popsal Vémola v kleci svoji cestu k výhře. Nyní se ocitli v pasti sportovní fanoušci kvůli koronaviru.

V pátek měli organizátoři oznámit novinky pro rok 2020. Z tohoto adrenalinového balíčku se fanoušci nic nedozví, překvapení se odkládá. A jako v případě turnaje platí stejná odpověď, datum není zatím známo.