Vémola je hrdý na Čechy, končí mu karanténa

Když začala svět svírat pandemie koronaviru, byl Karlos Vémola v Londýně. Zatímco v Česku byla nastolena rázná opatření, v Anglii zvolili mírnější postup. Kdo tam chodil před třemi týdny v roušce, byl podezřelý. Byl to i český MMA zápasník, ten se po několika týdnech dostal domů. „Jsem už v Čechách delší dobu, mám za sebou čtrnáctidenní karanténu, která mi dneska končí. Po šesti týdnech uvidím konečně svoje holky, na který se strašně těším,“ řekl Terminátor v ranním vysílání TV Nova.

Před třemi týdny sledoval dění v Česku jen v televizi. „Co já bych za to dal, kdybych mohl být doma s rodinou, tady v Anglii žádná opatření nejsou, všechny obchoďáky, fitka a restaurace fungují dál a já si prostě nerisknu, abych si něco natáhl, protože mně tady test na koronavirus nikdo neudělá. Já bych sednul do letadla, ale doma bych holky Lelu a Lilinku mohl případně nakazit," vzkázal Terminátor přes Instagram.

Vémola se nakonec domů vrátil a nastoupil do povinné čtrnáctidenní karantény. „V ulicích si z toho lidi v Anglii moc nedělali, až před pár dny zavedli opatření. Předtím to byla jen doporučení a ty moc neposlouchala. Byl jsem hrdej, moc se mi líbilo, jak se to udělalo v Čechách, jak se lidi spolčili a vše dodržovali, taky je nemocných a úmrtí méně," je rád zápasník MMA, který trénuje, ale zatím se neví, kdy se opět rozjedou sportovní akce.

„Trénink v karanténě je těžký, ale to je pro všechny stejný. Trénuju doma dvakrát denně ve svém fitku a jsem v kontaktu s trenéry. Nesmíme hledat výmluvy a musíme makat, jak to jde. Fitka jsou zavřená, ale musíme se k tomu postavit pozitivně."

Vémola trénuje, připravuje se na svůj další zápas. Ten by měl proběhnout v červnu v Bratislavě na galavečeru organizace OKTAGON MMA. Jenže v tuto chvíli nikdo nedokáže říct, jestli to bude vůbec možné.

„Kousnul jsem se, makám tvrdě a každé ráno začínám ve své nejoblíbenější místnosti, v posilovně. Lidi mají teď víc času, měli by si najít čas na trénink," myslí si čtyřiatřicetiletý zápasník, který byl první Čechem v UFC.