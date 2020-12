Pořádně žhavé Vánoce! Kráska to rozjela v bikinách na pláži a fanoušci šílí

Sníh, dárky a stromeček. Nic pro bojovnici Chelsea Greenovou, ta pro své fanoušky připravila pořádně žhavé sexy Vánoce. Fanoušky potěšila snímkem navozujícím pocit léta a radovánek na pláži. Hvězda WWE pustila do světa obrázek v růžových bikinách, kdy se vyhřívala na slunci. A příznivci se pořádně rozdováděli.

Greenová, které je devětadvacet let, debutovala ve SmackDownu minulý měsíc, ale hned si při jednom ze střetů zlomila zápěstí. Musela na operaci, ale fanouškům slíbila návrat k zápasení. „Nemohla jsem mít jednoduchý začátek, takhle divoké to mám celý život," napsala na sociální sítě. „Ten konec byl zdrcující, i to, že jsem musela na operaci, vrátím se," slíbila.

A fanoušci, který má skoro 600 000, nadšeně reagovali. Jednak na tvrzení o návratu, nejvíc je ale zaujala odvážná „vánoční" fotka z pláže. „Jste jako královna bikin," povzbudil bojovnici jeden z fanoušků. „Nádherná," doplnil další. „Krásná scéna od moře," lebedil si další.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀CHELSEA GREEN (@chelseaagreen)

Na vystoupení Greenové mezi provazy si fanoušci budou muset počkat, ale odvážnou fotografií je bojovnice jistě potěšila už nyní. Na posledním snímku ze sociálních sítí už tvrďačka tak odvážná nebyla a pózuje v roušce u vánočního stromečku.