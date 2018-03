Do klece se půjde bít s ajťákem v zádech. První kolo T.K.O. to asi nebude

Dvě porážky v roce 2016, dvě výhry v roce 2017. Jak odstartuje letos? To se Miloš Meloun Petrášek dozví už za pár dní. Do MMA klece se postaví 17. března v Ostravě na akci Oktagon5. Česko - ukrajinská bitva se blíží. „Opravdu si užívám mezinárodní zápasy, protože se cítím jako bych malinko reprezentoval i naši republiku,“ nemůže se dočkat bojovník, který má bilanci od roku 2012 9 výher a 3 porážky. Teď bude chtít porazit Nikitu Buligu.

Petrášek začal psát svůj příběh před šesti lety, na úvod v kleci prohrál. Poté ale během tří let nastřádal sedm výher a začalo se hovořit, že je jednou z velkých nadějí, která má šanci prorazit za hranicemi. Jenže rok 2016 mu vše zkomplikoval. Dvě porážky a tlak před důležitým třetím duelem. Ten zvládl, přidal i další výhru a dostal se na vlnku úspěchu. Jestli se rozjede a nabere vlnu tsunami, se ukáže v dalších měsících. Na Oktagonu5 bude na hlavní kartě galavečera.

„Nechci, aby to znělo nějak namachrovaně, ale myslím, že po sedmi letech, kdy se tomu věnuji naplno, si zasloužím místo na hlavní kartě. A nebude dlouho trvat a budu mít hlavní zápas. O.K. Tohle trošku namachrovaně znělo," říká s dávkou humoru.

Věří svým schopnostem

Pod organizací Oktagon čeká Petráška premiéra. Předtím se zúčastnil akcí GCF a XFN. Úspěch je směr k lepším zápasům, podmínkám. Při opačném výsledku se plány komplikují.

„Budu nervózní stejně, jako jsem před každým zápasem. Nemám to tak, že bych si neúspěch nějak omluvil, např. "zkušenosti, klouzala plachta" apod., ale věřím svým schopnostem a opravdu nervózní bych byl, kdybych měl jít sám proti sobě, protože makám na 100 procent," jede si Petrášek veselou notu.

Meloun, což je přezdívka, se na zápas připravoval v Česku, na Slovensku i v Irsku. Tréninkovou dřinu musí zúročit proti třicetiletému Ukrajinci, který má za sebou v MMA čtyři zápasy. Také on začal porážkou, poté přišly tři výhry. Co si připíše v páté bitvě?

Zůstane Martínek neporaženým?

„Vypadá dobře, měl by to být šampión Ukrajiny v combat sambo. V MMA to má 3:1. Jelikož mám trenéra ajťáka, tak máme i nějaký zápasy, takže už i vím, jak na tom patrně je. Asi to nebude „první kolo týkejou", ale věřím, že se mu nebudu líbit stejně, jako on mně," usmál se Petrášek v rozhovoru pro Fight Club News.

V Ostravě se v oktagonu také představí Michal Martínek, neporažná těžká váha, bilanci mu bude chtít narušit Krištof Nataška. Kuznik, Klein, Borároš, Simandl, Raška, Kozma, Kotalík, Malach, Rodová. I oni se postaví do klece na severu Moravy.