Dagestánský Orel má nové kamarády. Ronalda a Ovečkina

Z důvodu absence obhajoby přijde McGregor o titul v lehké váze organizace UFC, o ten se pobije neporažený dagestánský bojovník Khabib Nurmagomedov (25-0) a „prozatímní" šampión Tony Ferguson (25-3). O titul se bude bojovat na UFC 223 - 7. dubna v New Yorku.

"Bylo velmi hezké potřást si rukou s mistrem. Jsi nejlepší," napsal Ovečkin v ruštině na Instagram. „Rád jsem tě viděl, brácho," podělil se o setkání zase Ronaldo.

Rus má jediný cíl, získat pás lehké váhy. „Není to pás Conora. Není to ani dočasný pás Tonyho Fergusona. Vítěz bude opravdovým šampiónem. Nyní je Ferguson stále šampiónem a Conora nazývají šampiónem, to on ale není. Kdo vyhraje, ten se stane skutečným šampiónem," citoval server mmajunkie.com Nurmagomedova.

„Conor tomu rozumí. Conor vydělal hodně peněz, chce nějakou dobu pauzu, ale divize musí jet dál, byznys musí jet dál," řekl před dvěma týdny Dana White, prezident nejprestižnější organizace na světě UFC.

Rus ještě neporazil Fergusona, ale už ví, jak to bude s případným duelem s irským čertem McGregorem. „Myslím, že se mnou nebude bojovat. On chápe, co by se stalo," dodal sebevědomě kamarád Ovečkina a Ronalda.