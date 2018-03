Klec, to je VIP zóna bojovníků. Melounův život pod palbou pěstí

Pocit, který se žádnému nevyrovná. Pokud byste hledali, najdete jen náhražky. Klec ohraničená pletivem, proti vám soupeř v titěrných rukavicích. Dva natrénovaní atleti, jeden chce druhého porazit a zažít ovace a adrenalin, vteřinová slast. Schytáváte rány, kopance, někdy teče i krev, ale klec je VIP zóna pro bojovníky, chlapy, kteří mají v sobě kus živelnosti. Přesto v sobě nosí kodex respektu a jejich mozek nemůže být jen kilo a čtvrt kašovité hmoty, jinak by prohráli už před klecí. Jednou z českých nadějí v MMA scéně je Miloš Meloun Petrášek. Jak on si žije svůj život v oktagonu?

Před pár dny jste vyzval přes sociální sítě Slováka Samuela Piráta Krištofiče, kdy dojde na měření sil?

Zápas s Pirátem by měl proběhnout v červenci na Štvanici. Vyvolal jsem to trochu dřív, než to bylo v plánu, protože on má ještě předtím zápas na Slovensku. Já bych měl poté jít s vítězem toho zápasu, předpokládám, že to bude Pirát. Pak ho porazím a já budu jednička v čtyřiaosmdesátce.

Co když prohraje?

Tak půjdu s vítězem.

V poslední době se výzvy k zápasům hodně řeší přes sociální sítě. Je to móda, trend, šance na sebe upozornit?

Asi to je víc trend, takový zápasy jsou víc sledovaný. Člověk na tom může získat popularitu. Když se fight domluví klasicky, tak o tom ví komunita v bojových sportech, ale míjí to potencionální další fanoušky sportu. Je lepší, když má zápas větší ohlas.

Měly by se ctít nějaké mantinely?

Určitě. Já to beru ze sportovního hlediska, nebudu se navážet nikomu do rodiny. To jsou hranice, které nepřekročím.

https://www.facebook.com/MelonMMA/videos/1632019353543284/

Jak dále vidíte svoji kariéru? Máte skóre 10 výher a 3 porážky. Poslední tři duely jste vyhrál, předtím dva prohrál...

Ty porážky byly se zahraničními soupeři, to si myslím, že mě vrátilo dva roky zpátky. Každá porážka je velký krok zpět. Vím, že nějaká porážka někdy ještě přijde, ale doufám, že to nebude teď, chci se dostat co nejdál.

To je kam?

Určitě zahraniční organizace, nemusí to být nutně UFC. Třeba KSW by se mi líbilo. Tahle společnost se mi líbí, na event přijde třeba 50 tisíc lidí, což je srovnatelný s UFC a do Polska to je kousek. Chtěl bych tam vyhrát zápas, to je má meta.

Nyní trénujete v týmu, který vede André Reinders. Jak hodnotíte přípravu?

Je to jiný v tom, že André se o nás stará i mimo tělocvičnu. Navíc otevřel nový gym ve Stodůlkách. U něj to nekončí jen tréninkem v gymu. Shání mi partnery, propaguje mě, vidím tu lidštější přístup než dříve. Dřív to taky nebylo špatný, ale každý má rád jiné věci, mně se libí, že trenér je i můj kamarád.

Patříte mezi české talenty MMA, živí vás tento sport?

Pokud bych více trénoval lidi, tak by to bylo na uživení, ale o to moc nestojím, nechci být v tělocvičně celý den. Když jsem v gymu a nemám trénink, tak jde výkonnost následně dolů. Snažím se najít práci, abych se uživil a zároveň mohl mít dvoufázové tréninky a kvalitu.

Co vás tedy živí?

Dělám ochranku jedné rodině v Praze.

Jak jste se dostal k této práci?

Šlo to přes kontakty. Prošel jsem pohovorem, dělal jsem IQ test, jestli nejsem nějaká mlátička a přes testy a pohovory můžete získat tuto práci.

Hlídáte objekt, doprovázíte členy rodiny, není to nebezpečné?

Tam, kde dělám já, to jsou normální lidi, akorát jsou daleko, daleko movitější než ostatní. Nejsou to žádní mafiáni. Nebezpečný by asi bylo, že by jim do baráku třeba lezl nějaký feťák přes plot a chtěl něco ukrást, to by bylo možná nebezpečné, ale nikdy se mi nestalo, že bych byl v ohrožení života.

Co hlava říká na tuto profesi?

Je to dobrá práce k mému sportu, ale pokud bych nedělal MMA, asi bych to nechtěl dělat. V této části života mi to vyhovuje. Dělám noční a přes den můžu trénovat. Není to práce, která by člověka obohatila, není to práce, kterou bych si užíval, je to etapa mého života. Když se mi zadaří a budu vydělávat balík jako Karlos Vémola, tak to už dělat nebudu muset (smích).