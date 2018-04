Česká řežba v kleci? Vémola má jasno, Pešta je tlustej a pomalej

„Jednoduchej zápas, je strašně čitelnej, je pomalej, těžkej, tlustej, i když shodí do 93, tak moc nezrychlí. Pešta v podstatě nic nemá, je to akorát těžkej wrestler. Než se pohne, já budu dvakrát před ním, dvakrát za ním. Bude to tah na jednu branku," řekl v rozhovoru pro Sport.cz Vémola.

Jak to je nyní s jeho zdravím, co jeho psychika po zrušených zápasech, kdo je pro něj více nebezpečný soupeř a s jakou taktikou chce nastoupit do oktagonu proti Peštovi? To vše uvidíte ve videu.