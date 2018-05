Bitva o budoucnost! Český boxer chce světový pás. Odletěl pro něj do Austrálie

Rodí se nový český boxer, který bude za pár let zářit na sportovním nebi? Uvidíme. Těžká prověrka ho čeká v sobotu po poledni středoevropského času. Duel se totiž odehraje v Austrálii. Sebastian Bytyqi může získat pro Česko první historický titul juniorského mistra světa v jedné ze čtyř prestižních boxerských organizací. V Southportu se utká o pás WBO v lehké velterové váze s domácím Liamem Parem.

Na jedné straně dvaadvacetiletý domácí talent, za kterým stojí promotérská skupiny ACE Boxing. O něm australská legenda Jeff Fenech tvrdí, že bude do dvanácti měsíců světovým šampiónem také mezi muži. Na druhé straně český mladík, bývalý karatista a kickboxer, který jde od dětství ve stopách své starší sestry Fabiany. Oba mají za zády Lukáše Konečného, historicky nejúspěšnějšího českého boxera.

Soupeř má jasno, vyhrát a prorazit mezi muži. „Chci jim ty jejich plány trochu poupravit," řekl Bytyqi v rozhovoru pro Profiboxing.cz. Před sebou má dva možné zápisy do historie.

Ještě žádný český boxer (muž) nedržel juniorský pás jedné ze čtyř nejprestižnějších federací – WBO, WBA, WBC a IBF. Pokud by se mu to skutečně povedlo, právě s o dva roky starší sestrou Fabianou by byli první sourozeneckou dvojicí (bratr, sestra), které se tento kousek povedl.

Klid před bouří

Bytygi má v ringu bilanci 11 zápasů, všechny vyhrál. Soupeř má o dva zápasy více, také pokaždé odcházel jako vítěz. Jeden z nich tedy zažije premiérovou porážku.

Čechovi v cestě za vysněným pásem stojí australský levoruký Liam Cortez Paro. Muž, který loni připravoval Jeffa Horna na jeho vítězný duel s Mannym Pacquiaem. „Já také trénuji s mistrem světa. A můj trenér Lukáš Konečný je větší a silnější než Horn. A zvládl jsem to myslím vždy skvěle," řekl Bytyqi na toto téma australskému serveru news.com.au.

Dlouhý přelet na druhý konec světa ke klokanům. Časový posun, mentalita lidí, tlak před zápasem, to vše musí Čech zvládnout. „Stará se o nás přímo promotér Angelo Di Carlo. Ráno jsme chodili běhat, odpoledne boxujeme. Na trénink nás vozí promotér, počká, pak zase hodí zpět. Jinak se procházíme po největším obchoďáku na jižní polokouli, který máme zhruba 300 metrů od hotelu," popsal Bytyqi část svého programu.

Důležitý bude ale zápas. Komu ringový rozhodčí zvedne ruku? „Budu v top formě. Zatím je všechno ve velké pohodě, ale na tréninku mi dravost a agresivita nechybí. A předpokládám, že nebude ani v zápase. Chci titul přivést do Česka," má v hlavě plán útoku Bytyqi.