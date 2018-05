Výjimečná událost. Bude se slavit stovka prvního Čecha

Drtivá většina bojovníků tohle v životě nezažila, ani nezažije. A to na celém světě. Sokolovu se dostalo privilegia, dočká se výjimečného večera. V sobotu na akci GCF 44: Cage Fight Sokolov vstoupí ke svému stému zápasu v MMA Jaroslav Číňan Poborský. Sto bitev, sto válek. „Pro mě to nic neznamená, je to jen číslo, chci zápasit co nejdéle,“ je v klidu osmatřicetiletý bojovník.