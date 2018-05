Jeden z pětice kubánských boxerů, kteří startují na Velké ceně Ústí nad Labem, Osvaldo Díaz Peralta, prohrál hned v prvním kole. Jedenadvacetiletého rohovníka porazil ve váhové kategorii do 56 kg na body Slovák Viliam Tanko.

Do prvního dne 49. ročníku zasáhlo deset českých reprezentantů, do dalšího kola prošli tři z nich. Domácí jednička Zdeněk Chládek se v hale Sluneta poprvé představí ve čtvrtek a ve váhové kategorii do 69 kg se utká s Vladimirem Gavriliucem z Moldavska.