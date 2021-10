Baseballisté Atlanty nepovolili ve třetím duelu finále MLB Houstonu ani bod

Třiadvacetiletý Anderson odházel pět směn a nepovolil pálkařům soupeře ani jeden odpal. Proto se mu nelíbilo, když mu kouč Brian Snitker řekl, že bude střídán. "Jsi si jistý? Jsi si jistý?" ptal se Anderson trenéra při utkání a po něm dodal: "Každý by chtěl mít šanci zápas dokončit, zvláště v tak velkém utkání, ale věděl jsem, že neustoupí. Pro tým to bylo to nejlepší."

Po Andersonovi dohráli zbylé čtyři směny nadhazovači A.J. Minter, Luke Jackson, Tyler Matzek a Will Smith a výsledkem byl osmnáctý zápas v historii Světové série bez odevzdaného bodu.

Atlanta bodovala ve třetí směně, v které poslal Eddiho Rosaria na domácí metu odpal Austina Rileyho. V osmé směně přidal druhý bod homerunem chytač Travis d'Arnaud.