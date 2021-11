Na squashovém PSA turnaji v Brně pokračuje z domácích už pouze Mekbib

Skvěle obsazený mezinárodní PSA Czech Open v Brně má za sebou druhý den. V úterý do squashových bitev vstoupili také další čeští hráči, do čtvrtfinále se však dostal pouze Daniel Mekbib. Jeho týmový parťák z brněnské Viktorie Martin Švec nestačil na Brita Roberta Downera. Česká jednička Anna Serme prohrála se Španělkou Cristinou Gomezovou. Čtvrtfinálové duely se rozehrají ve středu.

Na brněnském turnaji se bojuje o více než 800 tisíc korun, v akci jsou profesionální hráči ze 17 zemí světa. Mezi nimi se chtěli prosadit také čeští squashisté. Nejsnadnější pozici měl Daniel Mekbib, kterému ve druhém kole skrečoval zápas soupeř Marek Panáček. Ten vyřadil v úvodním kole Viktora Byrtuse. Jenže velký talent českého squashe, který se před měsícem dostal do finále domácího šampionátu, vzdal pokračování v turnaji kvůli zdravotním problémům.

„Asi to vypadá na špatné jídlo. Přes noc jsem se vůbec nevyspal a nad ránem jsem třikrát zvracel. Nebyl jsem schopny hrát, bohužel," vysvětloval Panáček. „Moc mě to mrzí, opravdu jsem se snažil ze všech sil, ale v tom stavu, v jakém jsem byl, hraní nepřipadalo v úvahu."

Squashista Marek Panáček musel brněnský turnaj vzdát.

Irena Vanišová

Česká jednička Mekbib tak zasáhne do PSA Czech Open až ve čtvrtfinále, ve kterém vyzve prvního nasazeného Nicolase Muellera. Švýcarský hráč je na světovém žebříčku aktuálně na 31. místě.

O postup do čtvrtfinále usiloval také domácí Martin Švec, pro kterého je to jubilejní 100. turnaj na okruhu PSA v kariéře. S Britem Robertem Downerem svedl vyrovnaný duel, jenže koncovky setů nezvládl a prohrál 1:3 na sety. „S výkonem jsem celkem spokojený. Šel jsem do toho s tím, že nechci dělat chyby a chci být trpělivý. Jsem rád, že jsem ve skvělé atmosféře vyhrál alespoň set," prohlásil Švec. „Je to pro nás naprosto skvělé. Organizátoři odvedli skvělou práci, všichni si to zde pochvalují. Několika hráčům jsem ukázal také centrum, moc se jim líbilo. Říkali, že se sem budou rádi vracet."

Skvělou formu nepotvrdila česká ženská jednička Anna Serme. V úterý prohrála se Španělkou Gomezovou. „Zdálo se mi, že jsem dělala moc chyb, nebyla jsem zcela trpělivá. Jsem na sebe naštvaná. Jinak jsem do zápasu dala vše, co jsem mohla," hodnotila Serme.