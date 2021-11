London Knights i bez Mahera poprvé vyhráli parkurový Super Cup v Praze

London Knights poprvé vyhráli parkurový Super Cup při Prague Playoffs. Ve finále Global Champions League triumfovali i bez olympijského vítěze Bena Mahera, který v sobotu skončil třetí v Super Grand Prix. Dvojčata Oliviera a Nicolu Philippaertsovy stejně jako v semifinále v sestavě doplnila Emily Moffittová, která se stala první ženou ve vítězné sestavě Super Cupu. Český tým Prague Lions s Annou Kellnerovou skončil v semifinále sedmý a do šestičlenného finále nepostoupil.

Velký krok k vítězství udělali Rytíři z Londýna v prvním kole, kdy nasbírali jen sedm trestných bodů a měli tříbodový náskok před Paris Panthers. Na průběžném třetím místě se usadili Berlin Eagles. Ve finálovém kole se velmi málo chybovalo a pořadí na stupních vítězů se nezměnilo. Všichni tři jezdci Knights zajeli čistě a tým si rozdělí prémii 1,2 milionu eur (30,5 milionu korun).

V roli favoritů nastupovali London Knights už do předchozích dvou ročníků Prague Playoffs, ale ani jednou se jim nezadařilo. V roce 2018 po chybách Mahera s koněm Explosion nedokončili první finálové kolo, předloni překvapivě vypadli v semifinále. Moffittová už v té době byla členkou týmu. "Pronásledovalo nás prokletí, že pokud vyhrajete základní část, tak se nedaří ve finále. Letos jsem měla silný pocit, že když sem přijedeme, tak se to podaří," řekla na tiskové konferenci třiadvacetiletá Britka.

Ve finále byla jedinou zástupkyní jezdců do 25 let, které má každý tým povinně na soupisce. V sedle koně Winning Good si ve finále vedla výborně, neshodila ani jednu překážku a zapsala jen jeden trestný bod za čas. "Jsem ráda, že na to mám. Pomáhá, když sedíte na tak skvělém koni, jako je Winnie," pochvalovala si.

Stejnou bilanci jako Moffittová měl ve finále Belgičan Nicola Philippaerts. "Myslím, že můžu být s Katangou hodně spokojený. Velmi dobře odskákal obě kola. V prvním kole byl ten čas hodně natěsno," radoval se.

Poprvé při Prague Playoffs nedosáhli na stupně vítězů Madrid in Motion, vítězové z roku 2018 a třetí tým minulého ročníku 2019. K devatenácti trestným bodům v prvním kole přidali ve druhém další čtyři a zůstali o bod za Berlínem.

Propadli obhájci vítězství Shanghai Swans, kteří v jiné sestavě skončili šestí. Nevedlo se ani favorizovanému týmu Valkenswaard United, vítězům dlouhodobé části Global Champions League. Nizozemský tým ze základny zakladatele a šéfa seriálu Jana Topse obsadil pátou příčku.

Prague Playoffs se uskuteční v pražské O2 areně i za rok.