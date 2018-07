Dojatý lídr Tour de France Sagan: Tohle vítězství je pro mého syna, žlutý dres chci udržet

Parádní finiš rozhodl o vítězství Petera Sagana v druhé etapě Tour De France. Do karet mu nahrál i hromadný pád několika soupeřů těsně před finišem. Hvězda stáje Bora-Hansgrohe pak prokázala, proč na nejslavnějším závodě světa ovládla již devět etap.

Nedělní 182,5 kilometrů dlouhá etapa s cílem v La Roche-sur-Yon se dlouho vyvíjela podle představ domácího Sylvaina Chavanela, který strávil většinu etapy v samostatném úniku. Heroický výkon mu pomohl na průběžné páté místo, z vítězství se však radoval osmadvacetiletý rodák ze Žiliny.

Dle své tradice se většinu etapy držel hluboko v pelotonu, svou sílu ukázal v závěrečných stovkách metrů. "Jsem velmi šťastný za sebe i svůj tým. Je to poprvé, co má Bora-Hansgrohe žlutý dres na Tour de France. Ale nezískal bych ho, kdyby nebylo mých parťáků v týmu. Moc bych chtěl poděkovat i mému otci a fanouškům z rodné Žiliny, kteří za mnou přijeli. Vítězství v etapě chci věnovat svému synovi Marlonovi," uvedl dojatý Sagan na webových stránkách své stáje.

Z výkonu své hvězdy neskrývali nadšení šéfové stáje Bora-Hansgrohe. "Očekávali jsme, že v závěru mohou přijít nějaké pády, ale naštěstí jsme se jim vyhnuli. To bylo klíčové. V závěru to bylo velmi těsné, ale Peter potvrdil pověst šampióna. Přesně tak ho známe. Bylo to napínavé, ale máme výhru. Je to náš první žlutý trikot v historii, je to výjimečný moment," jásal šéf stáje Ralph Denk.

Dnes je na programu týmová časovka, která se do programu Tour vrátila po tříleté pauze. A Peter Sagan má jasno. "Mít na sobě žlutý dres je něco výjimečného. Pokusím se udržet i po týmové časovce," netají ambice slovenská hvězda.

Vítěz první etapy Kolumbijec Fernando Gaviria se těsně před cílem připletl do hromadného pádu, v celkovém pořadí tak ztrácí na Sagana šest sekund, třetí je s odstupem dalších čtyř sekund Colbrelli.