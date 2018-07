Nejtěžší trať světa je teď ještě extrémnější! Jsem z ní trochu vyhoukanej, přiznává česká jednička

Máte velkou motivaci vyhrát pošesté?

Motivace je samozřejmě vždy. Před domácím publikem vítězství chutná úplně jinak. Motivace je to velká. Na trati jsme udělali nějaké zajímavé změny, které mně osobně úplně nesedí, ale pro závod budou super. Jsem zvědavý, jak to na trati bude vypadat.

Co jste změnili?

Udělali jsme dvě nové rovinky, které jsou hodně technický a hodně skákavý. A v jedné ze zatáček není úplně jednoduchý se udržet ve správné stopě. Na pondělním tréninku jsem tam měl docela nepříjemný crash, takže jsem z toho trochu vyhoukanej. Ale je to pasáž, která celou trať rozhodně strašně zdramatizuje, bude se tam hodně předjíždět.

https://www.facebook.com/TomSlavik63/posts/1986575051393032

Takže jde říci, že jste si obhajobu sám sobě ztížil?

(usměje se) Jojo, ztěžuju si to takhle každý rok. Trať má vizitku té nejtěžší na světě, což mě samo o sobě asi dělá lepším závodníkem. Je to hodně těžká trať a tím, že si to ztěžuju, mě ve finále na ostatních závodech vlastně zrychluje.

Člověk by řekl, že si postavíte dráhu sobě „na míru".

Je pravda, že hodně lidí mi říká, že si stavím trať, která mi sedí. Paradoxně stavím opak, který mi nesedí, abych se ty pasáže naučil a ze svých slabostí udělal silnou stránku. Už se to hodně zlepšilo. Například technika v lese, která mi nikdy nešla. Najednou dokážu jet výborně, protože tady máme skvělou lesní pasáž. Takže absolutně tím vyvracím tvrzení, že si stavím něco pro sebe. Spíš stavím něco proti sobě (směje se).

Bude to nejtěžší ze všech ročníků?

Musím říci, že letos to asi bude nejtěžší.

Jakou budete mít konkurenci?

Je to podobné. I když pozveme největší star v downhillu nebo dual slalomu, tak ta špička ve fourcrossu zůstane furt stejná. Moc se to tam nemění, naše top pětka zůstává stejná. Samozřejmě se mezi nás někdy někdo naplete, ale většinou to bývá silný fourcrossař.

Svoje šance vidíte jak?

Paradoxně i v přechozích letech jsem se někdy divil, že jsem byl vůbec schopný vyhrát, protože kluci jsou fakt na vysokým levelu. Minulý týden jsme měli MS ve fourcrossu, kdy se mi bohužel nepodařilo vyhrát, když jsem o vítězství přišel s Quentinem Derbierem z Francie v poslední zatáčce. To je teď asi ten největší adept na vítězství, společně s Felixem Beckemanem, který je loňský mistr světa. Takže budeme proti sobě závodit tři poslední mistři světa. Jsem zvědavý, jak se s tím popereme. Nevím, čím to je, ale možná fakt tím publikem, že se člověk cítí sebevědoměji, když ví, že má za sebou takovou podporu. Člověk do toho dá úplně všechno. I když jsem byl některý roky předtím vyčerpaný ze závodu a z organizovaní, lidi to hecnou a člověk prostě musí, nic jiného nezbývá. (směje se)

Jak moc těžký je skloubit roli organizátora a závodníka?

Musím říci, že na začátku to bylo mnohem těžší, protože jsem si všemi těmi věcmi chtěl projít sám a nějak u všeho asistoval. Ale teď už máme skupinky, které si jedou všechno po vlastní ose. Jen to lehce diriguju, ale jinak jsou všechny skupiny samostatně fungující stroje, který vědí, co mají dělat. To je ta nejlepší varianta. Bylo by super, kdybych někdy mohl odhodit telefon úplně a o nic se nestarat, byť toho úplně docílit asi nejde, ale začínáme se tomu přibližovat.

Kolik čekáte fanoušků?

Záleží na počasí. Pokud bude krásně, tak nezáleží na propagaci a stejně tam bude hodně diváků. Pokud bude pršet, můžeme mít jakékoliv promo na světě a lidi nepřijdou. Pokud bude hezky, doufám, že se opět dostaneme přes deset tisíc lidí, což by bylo super a skvělá vizitka. Mít několik let po sobě tolik diváků, to se málo jakému organizátorovi povede.

A fanouškům se ukáže i čerstvá mistryně světa ve fourcrossu Romana Labounková v duhovém trikotu. Co říkáte jejímu triumfu?

Je to super! Když jsem dojel na MS do cíle, byl jsem samozřejmě zklamaný, hodně mě to vzalo. Ale když jsem se podíval na Romanu, jak obrovskou radost z toho má, bylo to pro mě taky hodně emotivní. Romču znám od pěti let, takže to byl intenzivní zážitek. Strašně se těším, až přijede a ukáže duhový dres domácímu publiku. Bude absolutně tou největší favoritkou.