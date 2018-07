Neměl nohy, ztratil dres. Stříbro stvrdil vteřinovou výhrou

Vítězové Tour de France: Pierre Latour v bílém dresu pro nejlepšího jezdce do 23 let, celkový vítěz Geraint Thomas ve žlutém,Julian Alaphilippe v puntíkatém dresu pro nejlepšího vrchaře a Peter Sagan v zeleném pro vítězě bodovací soutěže.

„Je to úžasné. Myslel jsem, že Froome vyhrál. Dokonce i lidé kolem mě mi říkali, že jsem v časovce druhý. Byl to blázinec," smál se blaženě nizozemský závodník.

Nakonec ale mohl slavit. O jedinou vteřinu! „Nečekal jsem, že budu mít při časovce tak dobré nohy po předešlých etapách, kdy jsem se vydal ze všech sil a snažil se vybojovat si druhé místo v celkovém pořadí," přiznal.

Před časovkou však neměl zdaleka nic jistého. Měl k dobru jen devatenáct vteřin na třetího Slovince Rogliče, který ovládl páteční etapu a minimalizoval ztrátu na nizozemského závodníka. „Protože jel ve vzduchovém pytli za motorkou. Fakt na hov.... Ale podávat protest nebudu, byl by k ničemu," čertil se nizozemský cyklista. Na čtvrtém místě byl pak připravený k útoku Chris Froome ztrácející jen třináct vteřin na Rogliče. „Byl jsem frustrovaný," vracel se Dumoulin ke slovnímu výbuchu už s vědomím jistoty druhého místa.

Aby nebylo trablů málo, ztratil Dumoulin speciální kombinézu na časovku hrdě hlásící, že minulý rok vyhrál mistrovství světa. „Zjistil jsem to v sobotu ráno. Nevím, kam se poděla. Naštěstí mi firma stačila vyrobit a dodat novou," vykládal, když třetím etapovým triumfem kariéry na Tour zpečetil celkové druhé místo.

„V mých očích jde o úspěch. Nikdo, ani já, nečekal, že bych mohl být na Tour tak dobrý. Prostě jsem šel den za dnem. Já se speciálně nepřipravoval na Tour. Nikdy jsem o výsledku z Francie nepřemýšlel. Všechno jsem upřel k Giru. A pak jsem se prostě rozhodl, že pojedu i Tour," připomínal Dumoulin, že jeho letošní prioritou byla snaha obhájit loňský triumf na Apeninském poloostrově v úvodní Grand Tour.

Jenže tenhle plán nevyšel. Zůstal druhý o pouhých 46 vteřin za Chrisem Froomem, jenž měl v plánu získat na Staré dámě pátý triumf kariéry. Dumoulin mu porážku vrátil, jenže nedokázal pokořit Gerainta Thomase. Nebýt defektu při šesté etapě, kdy ztratil na nového šampióna Tour padesát vteřin, možná mohl být ve žlutém sám. „Kdepak! Thomas byl nejsilnější, což ukazoval každý den. Nakopl to od začátku a vydržel do konce. Neudělal jedinou chybu, je šampiónem zaslouženě," uznal Dumoulin.

Neskrýval, že se hodlá na triumf z Tour zaměřit. „V minulém roce i letos jsem se koncentroval na Giro, takže by bylo logické se příští sezónu soustředit na Tour. Je to dokonce velmi pravděpodobné. Ale bude záležet na trase. Pokud mi bude více sedět Giro, vrátím se do Itálie," přemítal. Pak by útok na vítězství ve Francii odložil. „Je mi sedmadvacet let. Mám pocit, že jsem příliš mladý, abych každý rok zvládl dvě Grand Tour, takže v budoucnosti se pravděpodobně zaměřím na jedinou."