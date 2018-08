Naději vzal defekt. Blbě jsem najel, mrzelo Kulhavého

Ve čtvrtém ze šesti okruhů jste najednou z první desítky vypadl. Co se na trati přihodilo?

Jezdím záměrně na měkčích gumách, protože jsem při své výšce méně obratný v klopených zatáčkách. Jak je ale kolo měkčí, tak je náchylnější k defektu. Já jsem to v jedné zatáčce trochu přepálil a musel jsem dobržďovat. Jak jsem přenesl váhu, tak jsem trefil kámen a už to bylo. Blbě jsem tam najel, byla to moje chyba.

Dalo se ještě se závodem něco dělat?

Ještě jsem to narychlo nouzově opravil, ucpávka ale za chvíli vypadla a já jsem se dva a půl kiláku proběhl do depa pro nové kolo. Tím pro mě závod skončil. Je to škoda, protože si myslím, že desítka tam mohla být.

Při neúčasti fenomenálního Nina Schurtera byli hodně vidět další Švýcaři v čele s pozdějším vítězem Larsem Försterem. Jak jste reagoval na jejich ostré tempo od prvních metrů?

Čekal jsem, jestli nezpomalí, ale po tom druhém kole to tak nevypadalo. Od té doby jsem si jel svoje a čekal spíš na závěr, protože jsem věděl, že možná někomu dojdou síly a někoho bych mohl skočit. Těžko říct, jak by to vypadalo nebýt toho defektu.

Avizoval jste, že závod na ME berete především jako test formy směrem k zářijovému MS ve Švýcarsku. Jak se vám jelo?

Standardně. Nic extra super, ale po pauze, kterou jsem si dal po Světovém poháru ve Val di Sole, se pořád tak trochu rozjíždím. Tenhle cíl to splnilo, ale samozřejmě jsem přemýšlel i nad nějakým výsledkem. A TOP 10 by bylo relativně dobré. Teď už zbývají jen dva závody Světového poháru a po nich už přijde MS, které je pro mě aktuálně největším cílem. Doufám, že už se mi smůla bude vyhýbat a podaří se mi na Lenzerheide připravit co nejlépe.

V letošní sezóně jste si už smolných momentů a zdravotních patálií užil dost...

Abych řekl pravdu, bylo toho hodně. A nevím, zda to není znamení, že už bych měl skončit... Uvidíme. Teď o tom do mistrovství světa nechci moc přemýšlet. Chci do toho dát všechno a zkusit tu smůlu i zdraví převrátit zase na druhou stranu. Do Tokia jsou to přece jen ještě dva roky, kdybych se ale takhle furt hledal, tak to asi nemá smysl.