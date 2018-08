Pro bikrosaře Nevrklu s Bohuslávkem skončilo ME už v kvalifikaci

Čeští bikrosaři do sobotních závěrečných bojů mistrovství Evropy v Glasgow z dnešní kvalifikace nepostoupili. Mikuláš Nevrkla a Matěj Bohuslávek zůstali ve svých skupinách daleko za postupem a skončili shodně na chvostu.

Jedna z jízd ME v bikrosu.

Před zaplněnými tribunami v Knightswood Parku měl původně startovat i Dominik Topinka, jenže ten si během přípravy v Německu poranil zápěstí a do Skotska neodcestoval. Nevrkla i Bohuslávek měli po třech jízdách shodný součet 20 za dvě poslední sedmá místa a jedno předposlední.

"Na postup to vůbec nevyšlo. Bylo to z mé strany celé takové pokažené. Pokaždé jsem nějak neodhadl první zatáčku, měl jsem tam malou rychlost na tu velkou rovinku a vlastně ani v jedné jízdě jsem ji neskočil celou. Pak už to nejde dojet," mrzelo Nevrklu.

O nic spokojenější nemohl být ani Bohuslávek. "Necítil jsem se úplně nejlépe, neboť před týdnem při tréninku ve Stuttgartu jsem spadnul a nejsem na tom zdravotně nejlépe. Mohlo to dnes samozřejmě dopadnout lépe, ale bohužel. Mrzí mě to, protože je tady parádní, krásná trať, skvělá atmosféra," prohlásil Bohuslávek.