Královskou etapu Czech Cycling Tour ovládl Kukrle

Kukrle se dotáhl na vítěze páteční etapy Zoidla v posledním sjezdu asi kilometr před cílem a v závěru ho dokázal porazit. "To vítězství je asi zatím nejvíc, co jsem dokázal. V posledním kole jsem si začal věřit, ale ne na vítězství. Až když jsem ve sjezdu dojel Zoidla, bylo to nadějnější," uvedl Kukrle.

Ten se v cílovém městě Šternberku narodil a žije v nedalekých Hanušovicích. "Bylo znát, že to tu mám hodně najeté. I proto pro mě to vítězství hodně znamená," prohlásil v cíli 178 km dlouhé etapy s osmi vrchařskými prémiemi a celkovým převýšením 4282 metrů.

V celkové klasifikaci je z českých jezdců nejlepší Daniel Turek, který na desátém místě ztrácí na Zoidla přes dvě minuty.