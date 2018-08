Mistrem Evropy v silničním závodě se stal Trentin, Češi neuspěli

"S výsledkem nejsem spokojený. Myslím, že jsem měl asi na víc, ale v takových závodech je to o tom, aby člověk byl v té správné skupině. Já tam do ní nastupoval, ale pak jsem se zastavil, jak jsem viděl, že celý balík jede za mnou. Doskočil tam pak už jen Mathieu van der Poel. I tím, že ty hlavní země měly vepředu své zastoupení, balík se pak úplně zastavil. A tím bylo rozhodnuto," popsal závod Štybar.

Z šestice českých reprezentantů projel cílem 230,4 kilometru dlouhého závodu pouze on. Vedle Petra Hampla, Aloise Kaňkovského, Vojtěcha Hačeckého a Jana Bárty odstoupil i Josef Černý.

Úřadující domácí šampion v časovce i v závodě s hromadným startem Černý byl ale většinu dne hodně vidět, neboť byl hned v úvodu členem malé skupiny uprchlíků. Stejně jako česká pětice dopadl i slovenský trojnásobný mistr světa Peter Sagan.

Cyklisté dnes měli hodně těžkou práci. Od slavnostního zahájení nového projektu sjednocených evropských šampionátů v první srpnový den panovalo v Glasgow nejhorší počasí: sychravo, déšť, místy profukoval ulicemi města silný a studený vítr.

Hned zkraje jako kdyby se chtělo co nejrychleji zahřát sedm uprchlíků, mezi nimiž byl i Černý. Skupinka se sice zmenšila na šest závodníků, ale ještě hodně dlouho jezdila před pelotonem. Černý překonal technický problém a díky pádu tria kolegů ze skupiny se do ní dotáhl zpět.

Potíže s kolem měl pak český reprezentant znovu, musel ho dokonce vyměnit, ale zanedlouho byl zpět na špici. Necelých 84 kilometrů před cílem odstoupil Sagan, jenž měl rovněž na trati potíže, navíc do závodu nastupoval nachlazený.

"Nebyl jsem dnes v dobré pohodě a formě. Tady v Glasgow je velmi technický okruh a bylo to opravdu tvrdé. Navíc pořád dost cítím bolest v boku a zádech, s průběhem závodu byla navíc čím dál silnější. Myslím, že budu potřebovat více času na zotavení," vysvětlil Sagan.

"Peťo měl technické problémy a tady na té trati a v tomto počasí bylo prakticky nemožné se dotáhnout zpět. Pokračovat dál nedávalo moc smysl," vysvětlil Marek Čanecký, jenž odstoupil spolu se Saganem.

V té době se už závod netýkal české dvojice Hampl, Kaňkovský. Nedlouho poté se tři jezdci dotáhli na uprchlíky a za chvilku jeli všichni znovu pohromadě. Tři okruhy před koncem odstoupil Černý.

"Bylo to tady opravdu těžké. V televizi to tak možná nevypadá, ale fakt to bylo hodně těžké. Měl jsem tam problém s kolem, které jsem musel měnit. Stálo mě to dost sil, abych se vrátil zpátky. A jak nás pak dojela ta skupinka se Štybym, tak jsem mu chtěl ještě alespoň chvíli pomoct, vydržel jsem tam půl kola, ale pak už jsem na to neměl," přiznal Černý.

V čele poté vykrystalizovala jedenáctičlenná skupina, necelých deset kilometrů před cílem po výjezdu ze zatáčky na kluzké silnici rozhodl o pěti medailových kandidátech pád. A ve spurtu uhájil vedoucí pozici Trentin.

"Je neuvěřitelné vyhrát po všem, čím jsem si za poslední dobu prošel," jásal devětadvacetiletý Ital. "Jeli jsme skvěle jako tým a musím poděkovat každému, kdo mi pomohl a podporoval mě během mých potíží a zranění. Za těch osm měsíců nešlo nic mým směrem, ale dnešek je pro mě velkým dnem," dodal Trentin, kolega Romana Kreuzigera z týmu Mitchelton-Scott.

Nor Alexander Kristoff, obhájce zlata z loňského ME v Herningu, dojel jedenáctý.