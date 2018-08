Hattrick je doma! Štybar byl v Binck Bank Tour znovu třetí v etapě, vyhrál Mohorič

Celkové prvenství uhájil Slovinec Matej Mohorič, přestože v závěru odpadl. V tradičním prudkém stoupání nabral manko 14 sekund a v součtu se soupeřovými bonusovými vteřinami měl namále, před Matthewsem měl ale po sobotě dostatečný náskok a celkově triumfoval o pět sekund.

"Snažil jsem se dneska zachytit všechny útoky, Michael Matthews a Sören Kragh Andersen byli hodně silní, mockrát za to vzali, ale já se vždycky dokázal vrátit. V konci jsem do toho dal všechno a bylo to těsné, ale se štěstím to stačilo na vítězství," popsal Mohorič.

Štybar, jenž závod dříve známý jako Eneco Tour vyhrál v roce 2013, dnes dospurtoval do cíle s třísekundovým odstupem za Matthewsem. V celkovém pořadí se posunul na konečné 13. místo.