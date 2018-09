Wallays dotáhl únik v 18. etapě Vuelty až k triumfu

Po celém dni v úniku vyhrál rovinatou 18. etapu Vuelty překvapivě belgický outsider Jelle Wallays. Ačkoli se před návratem do kopců očekával hromadný finiš a představení elitních spurtérů, peloton zareagoval pozdě a Wallaysovi dopřál v cílovém městě Lleida životní úspěch.

Druhý skončil jeho norský kolega z úniku Sven Erik Byström a až třetí finišoval trojnásobný mistr světa Peter Sagan před italským rychlíkem Eliou Vivianim. V čele průběžného pořadí se nic nezměnilo, Vueltu dál vede Simon Yates s náskokem necelé půlminuty.

Wallays z týmu Lotto Soudal, Byström a ještě Jetse Bol vyrazili do úniku krátce po startu. První dva vjeli do posledního kilometru s náskokem 15 sekund a s vypětím sil vedení před hlavním polem uhájili. "Každý čekal hromadný finiš, ale měl jsem smělý plán a dneska se mi povedl naplnit. Chtěl jsem ostatní překvapit a přesně to jsem udělal," radoval se belgický hrdina.

Vueltu nyní rozhodnou dvě horské etapy. Britský majitel červeného trikotu Simon Yates vstoupí do té páteční s dojezdem v Andoře na Col de la Rabassa ve výšce 2025 metrů s 25 sekundami k dobru na domácího veterána Alejandra Valverdeho. V neděli poslední Grand Tour sezóny skončí v Madridu.