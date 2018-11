Na ME cyklokrosařů v Nizozemsku se představí 21 českých jezdců

Na loňském šampionátu starého kontinentu v Táboře se reprezentační trenér Petr Dlask ukázal být dobrým prorokem, když správně odhadl, že by jeho svěřenci mohli na domácí trati uzmout dva cenné kovy. Stalo se - junior Tomáš Kopecký si dojel pro stříbro, Nikola Nosková vybojovala mezi ženami do 23 let bronz.

Letos má Dlask o něco skromnější vyhlídky. "Věřím, že jedna medaile je reálná. Ale pokud všechno klapne, tak může být i nějaká další," uvedl Dlask. Největší šance vidí v závodě juniorů, v němž bude na startu šest Čechů. Naději na čelní příčky má také Jana Czeczinkarová v třiadvacítce.

Jak ale loni na jihu Čech ukázal Boroš, utopií nemusí být cenný kov ani v nejprestižnějším závodě mužů. Úřadující domácí šampion, který letos v polovině ledna v Mladé Boleslavi obhájil titul z Hlinska, zaostal za evropským bronzem pouze o šest vteřin a byl sedmý.

Uchazeči o medaile však nebudou mít snadnou úlohu, neboť ve startovní listině figuruje kompletní trio medailistů z Tábora: vítězný Nizozemec Mathieu van der Poel, jeho stříbrný krajan Lars van der Haar i Belgičan Toon Aerts, jenž před rokem dosáhl na bronz.