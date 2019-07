Šampion se těší na přebalování a koupání! Ani na dovolené nebude úplně odpočívat

„Před odletem bych v medaili nevěřil. Ale i s odstupem mě ještě pořád štve, že jsem nemohl přidat placku i z keirinu," připustil dvaatřicetiletý rodák z Brna po příletu z Běloruska, že rozčarování z pádu po kolizi s Juanem Peraltou ještě nevyprchalo. „Přijde mi to nefér, ale prostě to k mému sportu patří," posteskl si při vzpomínce na okamžik, kdy se poroučel k zemi kvůli chybě španělského dráhového raubíře, který zavadil o kolo cyklisty před sebou.

„Hlavou mi v okamžiku pádu proběhly dvě myšlenky. První byla, že jsem ztratil šanci na medaili. A současně jsem si uvědomil, že mám být vlajkonoš při závěrečném ceremoniálu. Moc jsem si přál nést vlajku, a tak jsem doufal, že vyváznu bez zranění," vypravoval.

Vlajkonoš českého Tomáš Bábek na závěrečném ceremoniálu Evropských her.

ČOV/Václav Pancer, ČTK

Po kolizi v rychlosti 70 kilometrů v hodině měl jako zázrakem potrhaný jen dres. „Dokonce jsem ani nebyl odřený. Takže jsem pak hrdě nesl vlajku. Byl to skvělý pocit, protože stadion byl narvaný. Já si ohromně užil už okamžik, kdy mi šéf výpravy Martin Doktor řekl, že budu vlajkonoš. Je to můj obrovský sportovní vzor. Dvojnásobného olympijského šampiona v rychlostní kanoistice vnímám jako symbol českého sportu," líčil Bábek, když na vojenském letišti v Praze-Kbelích shromažďoval zavazadla, aby vyrazil co nejrychleji domů.

„Ani neumím popsat, jak se těším na dcerku, která se nám v dubnu narodila. Dřív jsem jezdil hodně na soustředění, teď mi ale domov děsně chyběl. Sice jsem byl s rodinou ve spojení prostřednictvím videohovorů, ale už se těším, až budu zase přebalovat, koupat a budu mít šancí se s Emilií pomazlit," říkal Bábek.

Dráhový cyklista Tomáš Bábek.

Pancer ČOV/Václav, ČTK

Těšil se, jak s bezmála tříměsíční ratolestí a partnerkou Magdalénou vyrazí na dovolenou. „Alespoň sedm dnů budu mít volno. Chtěli jsme s přítelkyní do zahraničí, ale zjistili jsme, že malá potřebuje pas, který nemáme. Takže pojedeme odpočívat jen v rámci Česka. A určitě někam na hory, které máme moc rádi," plánoval Bábek, že cílovou destinací budou Krkonoše, Jeseníky či Šumava. A byť se hodlá věnovat zejména svým dvěma děvčatům, do auta určitě přibalí i kolo. „Rád si vyrazím na biku, vedle kočárku se někam určitě vejde. Vždyť kolo je můj život a jízda na něm je pro mě běžnější než chůze," smál se Bábek.

Až nabere dostatek sil, vrhne se do tréninku na říjnové mistrovství Evropy. „Přípravě podřídím všechno. Následovat budou Světové poháry a pak v únoru mistrovství světa. Je to stěžejní část dvouleté kvalifikace na olympijské hry. V keirinu i ve sprintu držíme dvě místa pro Tokio, nechceme je ztratit," hleděl k dalším sportovním vrcholům Bábek a měl jasno, že dcerka mu energii brát nebude.

„Je úplně hodná. A hlavně Magdaléna mi vytváří dokonalé zázemí. Do péče o malou se zapojuju jenom v okamžiku, kdy mám čas a dostatek energie. I když s tím časem není problém. Pokud člověk odbourá chvíle na sociálních sítích nebo u televize, tak má hodně volna i s perným tréninkovým programem..."