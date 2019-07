Sedmou etapou dlouhou 230 kilometrů pokračuje slavná Tour de France. Po včerejší náročné horské výzvě čeká jezdce první ze čtyř následujících spíše rovinatých etap, dnešní se jede z Belfortu do Chalon-sur-Saone. Žlutý dres lídra bude hájit Ital Giulio Ciccone, druhý Julian Alaphilippe na něj ztrácí šest sekund. Jedinému českému závodníkovi Romanu Kreuzigerovi patří průběžná 28. příčka. Závod sledujte od 11:35 na Eurosportu nebo na Sport.cz online.

Po první horské etapě se dostal do čela Tour Ital Ciccone

Obhájce celkového prvenství Brit Geraint Thomas, skončil ve včerejší etapě čtvrtý a v průběžném pořadí se posunul na páté místo. Na Cicconeho ztrácí 49 vteřin.

"Jedná se o nejdelší etapu letošní Tour, která měří 230 kilometrů. Mimo jiné se bude projíždět i městem Ornans, kde se v roce 1819 narodil malíř Gustave Courbet, letos je to tedy rovných 200 let. Etapa bude pravděpodobně v režii sprinterů a půjde o to, který tým svému lídrovi připraví nejlepší pozici, říká ředitel závodu Christian Prudhomme.

Tour de France 7. den