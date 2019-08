Čábelická si v Lenzerheide dojela pro životní 12. místo

9.8.

ME v silniční cyklistice - závod s hromadným startem, juniorky (69 km): 1. Pluimersová 1:44:14, 33. Burlová -1:18, 80. Obořilová (ČR) -12:47. Junioři (115 km): 1. Ponomar (Ukr.) 2:32:27, 6. M. Vacek, 11. Bittner, 13. J. Ťoupalík -43, Bouček, Řeha, Stoček (vš. ČR) nedokončili. Ženy do 23 let (92 km): 1. Paternosterová (It.) 2:15:00, 41. Bajgerová -55, 57. Hájková -17:42, Neumanová (ČR) nedokončila