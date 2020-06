Žádný přestup! Froome podle týmového kolegy pojede Tour v dresu Ineosu

Hvězdný britský cyklista Chris Froome by měl zůstat přinejmenším do Tour de France ve stáji Ineos. Po spekulacích z posledních týdnů to řekl svým týmovým parťákům. Uvedl to jeden z nich - nizozemský cyklista Dylan van Baarle.

Pětatřicetiletý Froome prý stájovým kolegům řekl, že zůstává a Tour, na níž chce získat pátý titul, absolvuje v barvách Ineosu.

"Samozřejmě jsme se o tom bavili, protože toho jsou teď všude plné zprávy. Nám říkal, že zůstává a chce jet Tour jako závodník Ineosu. Takže předpokládám, že to tak bude a zůstane s námi," řekl nizozemskému deníku AD Van Baarle, který je momentálně spolu s Froomem a dalšími na přípravném kempu.

Froomeovi po sezoně končí smlouva. Čtyřnásobný vítěz Tour de France se ale údajně už nějakou dobu porozhlíží jinde. V Ineosu patří mezi jeho kolegy i vítězové Tour z předchozích dvou let Geraint Thomas a Kolumbijec Egan Bernal, Froome tak nemá pro letošní odložený ročník jistou pozici jasného týmového lídra.

Eminentní zájem a připravenou tříletou smlouvu, která by začala v srpnu, má mít izraelská stáj Start-Up Nation. "Netuším, co se děje v zákulisí, ale počítám, že zůstane. Bylo by to hodně zvláštní, kdyby měl jet na Tour proti nám. A nemyslím, že by se to mělo všechno odehrát tak rychle," doplnil Van Baarle.