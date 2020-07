Štafetový titul bikerů obhájil tým Rouvy

"V posledním sjezdu jsem to o něco procvaknul. Samíka jsem měl kousek před sebou a zdálo se mi, že tuhne. Bylo by to ještě zajímavý," litoval Paprstka v rozhovoru pro server mtbs.cz. "Cítil jsem Páprdu v zádech, takže jsem jel, co to šlo. Ale měli jsme i trochu štěstí, protože píchnul," řekl finišman vítězného týmu Jirouš.

Třetí skončil v konkurenci šesti družstev tým Kross + MS Bike Academy s hvězdným Ondřejem Cinkem na prvním úseku. Aktuální česká jednička byla na trati jasně nejrychlejší a jeho tým měl při poslední předávce i díky odlišné taktice s nasazením mužů na první dva úseky téměř dvouminutový náskok. Mladičká kadetka Adéla Foltýnová ale podle očekávání na mužské konkurenty nestačila.

V sobotu jsou na programu mistrovské závody v olympijské disciplíně cross country.