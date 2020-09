SP cyklokrosařů přišel o populární duny v Koksijde i Diegem

"Pořád žijeme v koronavirových časech. Byl by to závod bez diváků a cyklokros bez publika je jako hospoda bez piva. To se nedá," řekl Marc Vanden Bussche, starosta Koksijde, kde cyklokrosaři jezdí už od roku 1969. Závod se od té doby nejel pouze dvakrát - v roce 1977 a před čtyřmi roky, kdy byl zrušen kvůli vichřici.

"Letos navíc platí ve Světovém poháru přísnější opatření. Všechno je dražší, stálo by nás to 250 tisíc eur. V našem rozpočtu jsme na tuhle akci vyčlenili jen 100 tisíc. Nechceme hazardovat s veřejnými penězi," uvedl Vanden Bussche.

Světový pohár cyklokrosařů už dříve přišel kvůli koronaviru o tři závody v americkém Waterloo, Dublinu a Antverpách. Seriál začne 1. listopadu v belgickém Overijse, o dva týdny později zavítá do Tábora. Momentálně čítá devět závodů.