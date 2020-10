Cink byl ve druhém závodě v Novém Městě 18., vyhrál Avancini

Ve čtvrtek devátý Cink byl v úvodu závodu až ve třetí desítce, ale postupně se dostal alespoň o několik příček výše. Na vítěze ztratil minutu a 41 sekund. Na 39. místě dojel Jan Vastl, 51. byl Jan Škarnitzl. Držitel olympijského zlata (2012) a stříbra (2016) Jaroslav Kulhavý, který ve čtvrtek nestartoval, skončil až 103. Vítěz prvního závodu ve Vysočina Areně Dán Simon Andreassen obsadil třinácté místo.

"Snažil jsem se nechat tam úplně všechno, ale nebyl jsem tak svěží jako ve čtvrtek. Jak už jsem říkal před závodem - všechno je to o tom startu z té čtvrté řady. Nohy jsem na to měl, abych jel, ale vždy jsem se tam někde zašpuntoval. Je to tam hrozně o štěstí, aby se to tam člověku otevřelo a mohl jet. Já se dopředu bohužel neprobojoval a pak to stálo hrozně moc sil si to dojíždět," okomentoval novinářům své vystoupení Cink.

"Nevěděl jsem, zda sem vůbec dojedu. Minulý víkend jsem chytil nějaké střevní potíže, takže to nebylo ono. Chtěl jsem ale za každou cenu jet; nasál jsem trať a atmosféru. Závodní hledisko nebyl úplně můj cíl. Ještě plánuju mistrovství světa v maratonu. Mám tři týdny tréninku, je to takový můj hlavní cíl sezony. Rád bych tady startoval i příští rok, 'svěťák' v Novém Městě bude ale asi můj zřejmě úplně poslední. Doufám však, že to bude v plný palbě s diváky," přál si Kulhavý.

Jednatřicetiletý mistr světa v maratonu horských kol z roku 2018 Avancini se dočkal první výhry v SP, když vedle vytrvalostních schopností prokázal i ty sprinterské. Z vedoucí pětičlenné skupiny nastoupil už krátce před nájezdem do cílové rovinky a triumf, který byl pro něho hodně emotivní, už si nenechal vzít. Navázal tak na páteční zlato v short tracku.

Osmadvacetiletá Ferrandová-Prévotová se na čtvrtý pokus v tomto týdnu dočkala ve Vysočina Areně vítězství. V prvním závodě olympijské disciplíny cross country byla ve čtvrtek třetí, v úterý a v pátek při short tracku shodně druhá. Dnes ale kralovala od začátku do konce.

Za dvojnásobnou mistryní světa z let 2015 a 2019, do jejíž sbírky úspěchů patří také světové tituly ze silnice (2014) a z cyklokrosu (2015 v Táboře), se seřadily Nizozemka Anne Terpstraová a třetí krajanka Loana Lecomteová, které ji předčily v prvním závodě. Ten vyhrála Lecomteová před Terpstraovou.

Nizozemka byla dnes o 21 sekund pomalejší, o dalších 50 vteřin později dorazila do cíle Lecomteová. Vítězka obou závodů v short tracku Britka Evie Richardsová skončila šestá.

Čábelická se ještě ve druhém kole držela v první desítce, ale postupně se propadala a na vítěznou Francouzku nakonec ztratila přes šest a půl minuty. Jana Czeczinkarová skončila čtyřicátá, Karla Štěpánová dojela o dvě příčky za ní.

"Ještě po tom třetím kole to bylo dobré, ale pak jsem se tam trošku sekla v tom prvním výjezdu, lehce jsem si zvolnila a začaly mě míjet další soupeřky. Postupně mi to asi i trošku vypínalo a síly docházely," litovala Čábelická v rozhovoru s novináři.

"Začátek byl však super. Vím, že tam vepředu můžu být, jen je třeba potom vydržet a nelámat se. Nakonec je ale i to pětadvacáté místo dobře, i když je velká škoda toho posledního kola, kdy jsem tam asi ztratila víc pozic, než je normální. Snažila jsem se zmáčknout, ale už to nešlo," doplnila Čábelická.