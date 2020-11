Mistr světa v cyklokrosu do 23 let Kamp vyhrál i domácí závod ME

Mistrem Evropy v závodě cyklokrosařů do 23 let se stal na domácí půdě v nizozemském Hertogenboschi Ryan Kamp. Úřadující světový šampion z Dübendorfu zvítězil před britskou dvojicí Thomas Mein, Cameron Mason. Šimon Vaníček byl jednadvacátý, Jakub Říman obsadil pětadvacáté místo. Nizozemec Ryan Kamp. Twitter Devatenáctiletý Kamp od začátku kontroloval dění v čele. V polovině dvacetikilometrového závodu našlápl k rozhodujícímu útoku, a přestože se za ním zformovalo silné britské duo, náskok s přehledem uhájil. Oslavovat mohl už dlouho dopředu, několik desítek metrů před cílem. V souboji o stříbro Mein předčil Masona. Zpočátku na hraně první patnáctky se pohybující Vaníček dojel na začátku třetí desítky s mankem tří minut. Ve druhém dnešním závodě vyjely ve 14 hodin na trať ženy. České barvy zastupují v elitní kategorii Karla Štěpánová a Nikola Bajgerová. V neděli ME, na němž se tentokrát kvůli přetrvávajícímu boji s pandemií koronaviru nepředstaví junioři, zakončí závody žen do 23 let (Elizabeth Ungermanová, Tereza Vaníčková) a elitní kategorie mužů (Michael Boroš, Daniel Mayer). Mistrovství Evropy v cyklokrosu v Hertogenboschi (Nizozemsko): Muži do 23 let (20,4 km): 1. Kamp (Niz.) 51:28 2. Mein -12 3. Mason (oba Brit.) -13 ...21. Vaníček -3:03 25. Říman (oba ČR) -3:18. 14:00 ženy elite ČTK ■ 0 příspěvků v názorovém fóru » ? Sdílejte článek Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení. Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy. Ve vašem prohlížeči nemusí tlačítko fungovat správně. Stáhněte si některý z moderních prohlížečů, třeba chytrý prohlížeč od Seznamu.