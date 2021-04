Alaphilippe přespurtoval Rogliče a potřetí ovládl Valonský šíp

V proslulém kopci Mur de Huy zaútočil 350 metrů před cílem Roglič a vypracoval si mírný náskok. Na dvojnásobného šampiona Vuelty se však dotáhl Alaphilippe a v závěru 193,6 kilometru dlouhé trasy se před něj dostal. Valverde dorazil se ztrátou šesti sekund.

Český cyklista Roman Kreuziger obsadil 47. místo s minutovým odstupem na vítěze.

Alaphilippe navázal na své triumfy z let 2018 a 2019. "Chtěl jsem předvést svou mentální sílu. Od začátku sezony jsem toho moc nevyhrál, i tak jsem si závody užíval. Chtěl jsem ale zase projet cílem se zdviženýma rukama," uvedl Francouz po svém druhém vítězství v sezoně. "V tom kopci rozhodují nohy. Nebylo to snadné s Rogličem vepředu a Valverdem na zadním kole, ale vyšlo to," dodal Alaphilippe.

Roglič uznal jeho sílu. "Julian byl rozhodně nejlepší, vyhrál zaslouženě. Proč nezaútočit brzy? Kdybych měl dobré nohy, tak bych vyhrál, ale někdo na tom byl líp. Byl to pěkný, rychlý závod. Jsem spokojený s tím, jak na tom jsem před Lutychem. Už se tam těším," řekl Slovinec k nedělnímu závodu Lutych-Bastogne-Lutych

O start na Valonském šípu přišle loňský vítěz Švýcar Marc Hirschi i šampion Tour de France Slovinec Tadej Pogačar. Jeho kolega ze stáje SAE Team Emirates Ital Diego Ulissi a jeden ze zaměstnanců týmu po příjezdu do Belgie měli pozitivní test na koronavirus. I když následně byli třikrát testováni s negativním výsledkem a prakticky celá stáj již v lednu před sezonou prošla očkováním, na start nemohli.