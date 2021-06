Časovku na úvod závodu Kolem Švýcarska vyhrál domácí Küng

Z favoritů závodu si vedl nejlépe Francouz Julian Alaphilippe. Úřadující mistr světa na pátém místě zaostal za Küngem o 19 sekund. Jan Hirt obsadil 132. příčku a další český cyklista Petr Vakoč zajel 151. čas.

Küng pojede v úvodu závodu ve žlutém dresu stejně jako před třemi roky, kdy s týmem BMC rovněž ve Frauenfeldu ovládl zahajovací časovku družstev.

Stefan Küng se po první etapě oblékl do žlutého.

Urs Flueeler, ČTK/AP

"Jsem tu doma. Mám to sem kilometr. Na těchhle silnicích trénuji každý den. Na tenhle závod jsem se letos speciálně připravoval. Před dvěma týdny jsem se ještě cítil bídně, ale pak se to každým dnem zlepšovalo a před startem jsem si věřil. Věděl jsem přesně, co dělat, a vyšlo mi to výborně," pochvaloval si Küng.

V závodě žen Kolem Švýcarska v neděli uspěla Tereza Neumanová, která skončila v druhé etapě na druhém místě za Italkou Martou Bastianelliovou. V průběžném pořadí patří české cyklistce 13. příčka s odstupem přes šest minut na vedoucí Britku Elizabeth Deignanovou.