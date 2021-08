Ťoupalík zakončil Sazka Tour opět třetím místem, celkově vyhrál Zana

Adam Ťoupalík se probojoval na závěr největšího etapového závodu na českém území na stupně vítězů a ve Šternberku skončil stejně jako loni třetí. Jeho kolegové z týmu Elkov Kasper Jakub Otruba, olympionik Michael Kukrle a Jan Bárta se seřadili od šestého do osmého místa. Celkovým vítězem Sazka Tour, do loňska Czech Tour, se stal Ital Filippo Zana ze stáje Bardiani. Nejlepším Čechem v konečném pořadí je sedmý Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert).

Peloton dnes čekalo ze Šumperka do Šternberku závěrečných 174 kilometrů s osmi vrchařskými prémiemi a na závěr čtyři bodované prémie na okruhu Ecce Homo. Jezdci Elkovu se drželi před finišem vepředu a snažili se nastupovat, Ťoupalík nakonec skončil třetí za Zanou a vítězem etapy Tobiasem Hallandem Johannessenem.

"První to zkusil Honza Bárta a při průjezdu do posledního kola zaútočil Michael Kukrle, který zde již etapu v roce 2018 vyhrál, a rychle si získal náskok 15 vteřin. Nakonec to ale sjel vedoucí Ital s Norem, šli přes něj a na ty už nikdo neměl. Mně to kluci skvěle rozjeli do závěru a bylo z toho stejně jako loni třetí místo," uvedl Ťoupalík v tiskové zprávě.

Dvaadvacetiletý Zana se dostal do průběžného vedení v sobotní etapě se závěrečným stoupáním na Dlouhé stráně, což se mu podařilo už před dvěma měsíci na Závodu míru cyklistů do 23 let. Také tento závod na českém území italský talent vyhrál.