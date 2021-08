Americké cyklistce Comptonové ukončil kariéru čtyřletý trest za doping

Comptonová, jež patřila dlouhodobě mezi soupeřky české reprezentantky Kateřiny Nash, byla nejdříve vyrozuměna, že její mimosoutěžní vzorek moči ze 16. září byl v pořádku. Jenže pak byl přezkoumán znovu s ohledem na nesrovnalosti v jejím biologickém pasu.

Test speciální metodou, která dokáže odlišit anabolické androgenní steroidy vyprodukované přirozeně tělem sportovce a ty zakázané "vnějšího původu", už však prokázal dopingový nález. Na jeho základě pak vynesla americká antidopingová agentura USADA dlouhý trest.

"V září jsem pro USADA poskytla vzorek, který byl negativní na jakékoliv zakázané látky. Nebylo tam dokonce ani nic atypického, o čemž mě USADA informovala ve stejném dopise, jak tomu bylo za těch posledních 19 let. Letos v únoru mi pak ale bylo oznámeno, že vzorek byl přezkoumán znovu kvůli výkyvům v mém biologickém pasu a byl pozitivní," popsala Comptonová.

I když ji výsledek zaskočil, trest nakonec přijala, byť ne bez boje. "Byla to pro mě zdrcující zpráva, protože jsem nikdy nic podobného úmyslně či vědomě nikdy neužila. Vím, jak jsou ženské hormony choulostivé a nikdy bych si nevzala nic, co by ohrozilo mé zdraví nebo ho nenapravitelně poškodilo, ale ani z etických a morálních důvodů. Celou kariéru jsem velkým zastáncem čistého sportu. Tečka." zdůraznila Comptonová.

"Přestože jsem se v březnu rozhodla skončit kariéru, cítila jsem potřebu se bránit a očistit svoji pověst. Najala jsem si právníka a snažila se zjistit, jak se látka dostala do mého těla, ale odpověď jsem nenašla. Hodně mě to zasáhlo a je to ten nejhorší možný způsob, jak ukončit cyklistickou kariéru," dodala držitelka čtyř stříbrných a jedné bronzové medaile z MS cyklokrosařů.