Tragédie! Australský cyklista zemřel po srážce s autem

Mladý australský profesionální cyklista Jason Lowndes zemřel poté, co ho nedaleko jeho domova v Bendigu ve státě Victoria srazilo při tréninku na silnici auto. O smrti talentovaného jezdce, k níž došlo pouhých osm dní po jeho 23. narozeninách, informovala Australská cyklistická federace.

Lowndes působil v týmu Israel Cycling Academy, pro příští rok měl přestoupit do britské stáje JLT Condor. O talentu mladého jezdce svědčí šesté místo na loňském světovém šampionátu v Kataru v kategorii do 23 let.