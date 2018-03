Kwiatkowski na mokru v časovce uhájil prvenství v Tirrenu

Kwiatkowski se dostal do čela závodu po nedělní páté etapě, v níž dojel třetí, a v dalších dvou dnech modrý trikot lídra uhájil. Během necelého měsíce oslavil už druhé prvenství v etapovém závodě poté, co v únoru podruhé v kariéře vyhrál Kolem Algarve. Úspěch týmu Sky podtrhl třetím místem v konečném pořadí Brit Geraint Thomas.

V dnešní časovce na 10 kilometrů využil Dennis toho, že jel ještě na suché trati. Světový rekordman v hodinovce zvítězil o čtyři sekundy před Nizozemcem Josem van Emdenem. Kwiatkowski, který startoval jako poslední, zaostal za Australanovým časem o 20 sekund a těsně se nevešel do první desítky.

"Byly to pěkné nervy. Když jsem se rozjížděl, začalo pršet, takže jsem se bál, že by se něco mohlo zvrtnout. Musel jsem jet na méně nafouknutých galuskách, bylo to zrádné," uvedl Kwiatkowski.

Před časovkou měl na Carusa k dobru jen tři sekundy. "V některých zatáčkách se mohlo stát cokoli, proto jsem musel jet opatrně. Ale cítil jsem se dobře a díky tomu to vyšlo. Je to paráda držet v ruce ten trojzubec," komentoval cenu pro vítěze.