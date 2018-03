Kreuziger založil cyklistickou akademii: Chceme dopřát dětem možnost výkonnostního růstu

Co vás přivedlo k nápadu založit Roman Kreuziger Cycling Academy a následné realizaci celého projektu?

Aby člověk mohl rozvíjet talent, potřebuje zázemí, což v Plzni v daném směru upadalo. Proto jsme se s Petrem Kubiasem, který je manažerem akademie, rozhodli zkusit vše posunout na určitou profesionální úroveň a dát mladým šanci. Myslím, že se to podařilo a máme skvělé zázemí i personál pro závodníky. Mají kvalitní vybavení z hlediska oblečení i kol, podle mého i z hlediska fyzioterapeutů a trenérů. Chceme, aby talentovaní cyklisté rostli výkonnostně, ale pochopitelně musí plnit i školní povinnosti. Trenéři budou dohlížet na jejich prospěch a pokud nebudou fungovat ve škole, nebudou závodit.

Je v daném směru při výchově mladých talentů v českých podmínkách hodně velká mezera?

Ač se to nezdá, čas běží poměrně rychle a před dvaceti lety, kdy jsem začínal, střediska v Česku fungovala lépe než nyní, kdy jsou mladí cyklisté více odkázáni na jednotlivé týmy. V našem případě jde vlastně rovněž o tým, byť v názvu stojí akademie. Jsme malá země, nejsme úplně cyklistickou zemí, ale je zde hodně lidí jezdících na kole a všichni, kteří se dostali na nejvyšší úroveň, jsou schopní zajíždět kvalitní výsledky. Doufáme, že najdeme dalšího takového závodníka a vychováme ho pro profi peloton.

Vaše cesta mezi elitu profesionální cyklistiky byla přitom zcela odlišná. Jak na vlastní začátky vzpomínáte?

Já jsem v patnácti začal závodit ve Švýcarsku. Bylo to tvrdé. Cyklistika je specifická, protože závodník není každý den s trenérem. Je třeba se naučit o sebe starat. Je nezbytné si uvědomit, že byť na člověka nikdo nedohlíží, pokud zadanou práci neodvede, nezlepší se.

Budou i vaše vlastní poznatky jedním ze základů, které budete chtít členům vaší akademie předat?

Určitě. Doufám, že spousta lidí u cyklistiky zůstane a třeba vychováme i profesionály. Z vlastní zkušenosti vím, že kariéra je výsledkem pracovitosti, trpělivosti. Budeme se snažit mladé naučit pracovat, aby pochopili, že to nejde všechno ze dne na den. Aby byli trpěliví a důslední.

Podle jakých kritérií jste mladé talenty do vaší akademie nabírali?

Měli jsme plán, že pro první rok vezmeme dvacet závodníků. Ale když jsme dali vše dohromady a přiřadili k našim plánům čísla, museli jsme se uskromnit. I organizačně je lepší začít raději skromněji, nechceme po roce končit. Jedenáct závodníků bylo v daném okamžiku optimálním počtem. Zájemců zpočátku bylo více, ale když jsme nastínili naše plány, tak se spousta z nich lekla, protože měli pocit, že je to až příliš na profesionální úrovni. Rozhodně ale nechceme cyklistiku dětem znechutit. Naším cílem je jejich výkonnostní růst, proto jsou k dispozici trenéři, fyzioterapeuti. Budeme se snažit poskytnout komplexní přípravu. Budou se třeba učit od mechaniků, jak se ke kolům chovat. Samozřejmostí je i všeobecná příprava.

Můžete nastínit roční rozpočet akademie?

V určitých směrech jsme těžili ze spojení s firmami, s nimiž spolupracuji. Každopádně rozpočet se pohybuje v řádech milionů korun.

Jste držitelem historicky nejlepších českých výsledků z Grand Tour, když jste vybojoval pátá místa na Tour de France i italském Giru. Jak k vám mladí cyklisté z vaší akademie vzhlíží?

Trošku ke mně vzhlíží, ale pomalu už se bariéra prolamuje. Každopádně doufám, že na mě nehledí jako na legendu, protože to bych se musel cítit starý... Hned na první schůzce s rodiči a dětmi bylo vidět, kdo se o cyklistiku zajímá. Myslím, že moje přítomnost je spíše bonus. Je vidět, že s přibývajícími týdny se děti nebojí ptát, jako když jsme se viděli poprvé.

Dovolí vám časové vytížení během sezóny se v projektu plně angažovat?

Aktuálně nese akademie spíše moje jméno. Já se dostanu jen na několik soustředění s členy akademie hlavně v zimní přípravě. Během sezóny to příliš reálné není, protože mám daný program závodním kalendářem. Do budoucnosti by mě ale určitě bavilo hledat talenty. Těsnější spojení je spíše záležitostí let následujících po kariéře.

Mohou se členové akademie i přes vaše vytížení těšit na společné jízdy či tréninky?

Určitě. Během léta nějaká možnost bude. Před mistrovstvím republiky bych se rád zúčastnil. Těším se a jsem zvědavý, jak to bude vypadat.