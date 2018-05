Ambice obětuje ve prospěch Kolumbijce. Čech po přestupu méně závodil a nechal se tetovat

Dřel do úmoru, aby si vybojoval vysněný kontrakt v elitním týmu. Italské Giro v minulém roce bylo pro českého cyklistu Jana Hirta klíčovým okamžikem kariéry. Skvělý výkon a konečné dvanácté místo při debutu na některé z Grand Tour mu zajistilo přestup z formace CCC Polsat do stáje Astana patřící do World Tour. Nyní se na Giro vrací v roli hlavního domestika v nových barvách.