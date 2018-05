Čech útočí na výjimečný zápis. Může ukořistit etapový triumf ze všech největších závodů

Proč jste se rozhodl zrovna letos jet úvodní Grand Tour sezóny?

Nikdy jsem kombinaci jarních klasik a Gira neabsolvoval. Ale vážně dlouho jsem si přál v Itálii startovat. Jenže po Paříž-Roubaix jsem vždy vedení říkal, aby mě z nominace na Giro vynechali. Když jsme ale měli letos první týmovou schůzi, tak jsme se shodli, že to zkusíme. Jde pro mě o velkou výzvu.

Máte na kontě už dílčí triumf z Vuelty i Tour de France. Představuje etapový vavřín z Gira velkou motivaci?

Obrovskou! Jde o hlavní cíl. Velký sen, kvůli němž jsem přijel. Není mnoho lidí, kterým se podařilo ovládnout etapu na každé z Grand Tour. Myslím, že mám dost šancí. V programu jsou etapy jako vyšité pro mě.

Naposledy jste závodil 8. dubna právě při Paříž-Roubaix. Při všech klasikách jste byl v elitní desítce. Dokážete odhadnout, jaká je vaše forma?

To je jediné, co nevím (směje se). Jsem zvědavý, jak moje tělo zareaguje. Měl jsem před Girem dobré tréninky, ale nešlo o přípravu zcela podle mých představ. Snažil jsem se udržet co nejlepší formu. Ale tělo potřebovalo po všech jarních závodech zregenerovat. A pak už bylo na přípravu někde v horách, což by bylo ideální, málo času.

Trvá dlouho, než se závodník z jarních klasik vzpamatuje?

Před dvěma lety jsem se znovu rozjel až v létě. Ale tentokrát byl stav jiný. Dal jsem si pět dnů volna po Roubaix. A pak začal s tréninkem. Hlavní rozdíl byl, že jsem měl Giro v hlavě už od startu sezóny. Psychicky jsem byl nastavený a s Itálií počítal.

V jakém jste na startu Gira rozpoložení?

Jsem trošku nachcípaný. Snad se mi podaří uzdravit se během úvodních dnů, než se přesuneme do Itálie. Tam už chci být v cajku.

Máte vytipované etapy pro případný útok hned v úvodu?

Ano. Už na Sicílii jsou etapy, které by mi měly sedět. Prudký kopec přiměřené délky těsně před cílem... Čtvrtá a pátá etapa představují první šanci. Celkem vidím čtyři příležitosti pro naplnění snu o etapovém vítězství. Klíčové bude v horách šetřit síly. Tam to pro mě bude o přežití. Najít si správnou skupinu a myslet na další dny.

První část sezóny týmu Quick Step Floor mimořádně vyšla, brali jste řadu pódiových umístění. Prozradíte plány pro Giro?

Nemáme vyloženě ambice na celkové pořadí. Cílem je vyhrát co nejvíce etap. Chceme útočit ve dnech, které jsou určené pro spurty, ale i těch, kdy budou etapy klasikářské. A pochopitelně se může naskytnou šance i z úniku.

Giro představuje první Grand Tour, kde týmy proti minulosti mohou místo devíti závodníků nasadit jen osm. Dokážete odhadnout, co změna přinese?

Leccos se dalo vypozorovat už na klasikách, kde místo osmi lidí bylo za tým jen sedm. Ve finále byly závody více otevřené. Pokud někomu vypadnou třeba dva lidi, rázem se může režie hodně změnit. Ale pochopitelně je to stáj od stáje podle ambicí a plánů.

Na startu bude i přes řadu výtek Chris Froome, který měl pozitivní dopingový test při loňské Vueltě, nicméně konečný verdikt o případném trestu zatím nebyl vynesen. Řešili jste s parťáky v týmu jeho účast?

Vůbec, ale registruji, že jde o velké téma. On využívá pravidla, podle něhož startovat může. A udělal by to každý. Nemá distanc, může závodit, tudíž by byl sám proti sobě, kdyby Giro odpískal. Ale jde spíše o obecný obraz cyklistiky. Pokud bude zpětně distancovaný a přijde o triumf z Vuelty a třeba i případnou výhru z Gira, nebude to pro náš sport dobré.

Nesemelou ho velké tlaky spojené s kauzou? Je největším favoritem?

On a obhájce triumfu Dumoulin jsou dva hlavní adepti vítězství. A určitě do toho mohou promluvit Yates nebo Chavez z týmu Romana Kreuzigera. Tým Mitchelton bude hodně nebezpečný. A já osobně doufám, že Giro vyjde i Romanovi. Zasloužil by si to.

Giro odstartuje třemi etapami na území Izraele. Jakou atmosféru provázely dny před startem v Jeruzálemě?

Z hotelového okna vidím Jeruzalémské Staré město. Doufal jsem, že budu mít šanci poznat historii osobně. Ale téměř jistě to nevyjde, což mě štve. Člověk se sem nepodívá každý rok. Jenže ve středu jsem byl totálně mrtvý po přesunu a tréninku, ve čtvrtek jsme měli dopoledne trénink a odpoledne prezentaci, v pátek je start. Budu muset do Jeruzaléma na dovolenou... Při tréninku jsme jeli auty čtyřicet minut za město, takže jsem toho moc neviděl. Zato jsme poslední přípravu absolvovali s fanoušky a nevedli si špatně. Šlo o sponzorskou aktivitu pro vybrané zákazníky Specialized v Izraeli. A objeli s týmem celou naši porci kilometrů.