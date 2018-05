Viviani vyhrál spurt Gira v Tel Avivu, v růžovém je Dennis

Italský cyklista Elia Viviani vyhrál v hromadném spurtu druhou etapu Gira d'Italia v Tel Avivu. Finiš mu pomáhal rozjet i jeho český kolega z týmu Quick-Step Floors Zdeněk Štybar, který vedl peloton do posledního kilometru. Novým lídrem závodu je díky bonusovým sekundám z rychlostní prémie Australan Rohan Dennis z BMC.

Dennis vysvlékl z růžového trikotu obhájce celkového prvenství Toma Dumoulina. Ten vyhrál páteční časovku v Jeruzalémě o dvě sekundy před Dennisem, po dnešku nizozemský favorit nicméně ztrácí na Dennise jen jednu vteřinu.

První klasická a rovinatá etapa vedla do Tel Avivu z Haify v délce 167 kilometrů a podle očekávání se rozhodovala v hromadném finiši. Viviani splnil roli favorita. "Každý to čekal, ale nikdy to není jednoduché," řekl Viviani po druhém etapovém triumfu na Giru. Prvního dosáhl před třemi lety ještě v dresu Sky.

Štybar projel cílem se ztrátou 25 sekund, naopak v hlavním poli ve stejném čase jako vítěz dojeli Roman Kreuziger i Jan Hirt.

V neděli se cyklisté představí v Izraeli naposledy, čeká je zvlněná etapa z Ber Ševy do Ejlatu dlouhá 229 km. Po volném pondělku bude Giro pokračovat už na Sicílii. Závod skončí 27. května v Římě.

Cyklistický etapový závod Giro d'Italia - 2. etapa (Haifa - Tel Aviv, 167 km): 1. Viviani (It./Quick-Step Floors) 3:51:20 2. Mareczko (It./Wilier Triestina) 3. Bennett (Ir./Bora-hansgrohe) 4. Bonifazio (It./Bahrajn-Merida) 5. Modolo (It./EF Education First) 6. Venturini (Fr./AG2R) 7. Gibbons (JAR/Dimension Data) 8. Belletti (It./Androni Giocattoli) 9. Planckaert (Belg./Kaťuša) 10. Drucker (Luc./BMC) ... 64. Kreuziger (ČR/Mitchelton-Scott) 88. Hirt (ČR/Astana) všichni stejný čas 132. Štybar (ČR/Quick-Step Floors) -25