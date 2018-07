Golfista Na se dočkal po sedmi letech druhého titulu na PGA Tour

Americký golfista korejského původu Kevin Na se ve White Sulphur Springs díky skvělému závěrečnému kolu dočkal druhého titulu na PGA Tour. Čekal na něj sedm let. Ve finiši turnaje The Greenbrier Classic zahrál 64 ran, šest pod par, a ze třetího místa po sobotě se vyhoupl do čela.

Na první devítce čtyřiatřicetiletý Na zahrál pět birdie ze šesti jamek a druhého Kellyho Krafta nakonec porazil o pět ran. Od posledního triumfu v roce 2011 na Shriners Open v Las Vegas byl několikrát blízko, ale další trofej pozvedl až v neděli.

"Tolik let jsem to měl na dosah a tolikrát jsem selhal. O to líp se teď cítím," radoval se rodák z Jižní Koreje, který hraje golf profesionálně od 17 let.