Golfista DeChambeau vyhrál v Paramusu turnaj PGA Tour

Americký golfista Bryson DeChambeau vyhrál turnaj The Northern Trust v Paramusu, získal třetí titul na PGA Tour a řekl si o kartu do týmu USA pro Ryder Cup. Čtyřiadvacetiletý hráč se navíc dostal do vedení v pořadí FedEx Cupu, jehož celkový vítěz získá prémii deset miliónů dolarů.