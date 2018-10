Golfista Leishmann začal sezonu jasnou výhrou v Kuala Lumpuru

Leishman si vynahradil zklamání z předchozí sezony, v níž mu několikrát vítězství těsně uniklo. "Mám z toho všeho radost. Je to fajn pocit zase vyhrát. Už to bylo víc než rok, co se mi to nepovedlo," uvedl čtyřiatřicetiletý golfista.

Před posledním kolem se dělil o vedení s dvěma soupeři, ale výsledek sedm ran pod par mu dnes zajistil jasné prvenství. Na druhém místě skončili Američané Chesson Hadley a Bronson Burgoon s Argentincem Emilianem Grillem. Dvojnásobný vítěz turnaje Američan Justin Thomas byl pátý.