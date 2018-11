V Dubaji vyhrál Willett, jedničkou evropské sezony je Molinari

Fleetwood skončil na děleném 16. místě s odstupem osmi ran na Willetta. Molinari obsadil 26. příčku, přesto mohl slavit prvenství v hodnocení celého roku, za což obdržel prémii 1,11 milionu eur. Willett inkasoval podobnou částku 1,15 milionu eur za turnajový triumf.

"Je to k neuvěření. Teď si sednu, odpočinu a budu přemýšlet o tom, co se v posledních měsících stalo," uvedl Molinari. "Je to víc, než o čem jsem snil. Spousta lepších hráčů, než jsem já, nevyhrála major ani finanční žebříček nebo Race to Dubai. Mně se to povedlo v jedné sezoně, což je neskutečné," řekl šestatřicetiletý Ital, který byl navíc v září členem vítězného týmu v Ryder Cupu. První triumf na majoru vybojoval v červenci na British Open.

Willett se dočkal vítězství po dvou a půl letech. Naposledy se radoval v dubnu 2016 ze životního úspěchu na Masters. Na European Tour vyhrál pošesté.